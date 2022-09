Des dizaines de milliers de personnes ont accusé Prague de servir Bruxelles et Washington au lieu de la Tchéquie

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées mercredi à Prague pour protester contre le gouvernement tchèque, l’OTAN et l’Union européenne. Les manifestants ont appelé à la neutralité de la Tchéquie et ont protesté contre la politique du Premier ministre Petr Fiala de sanctionner la Russie, qui a fait grimper les prix de l’énergie.

Réunie le jour de la Saint-Venceslas – un jour férié célébrant l’État tchèque – la foule s’est rendue sur la place principale de Prague, du nom du saint médiéval, et a scandé des slogans contre l’UE, l’OTAN et le cabinet de Fiala. La police de Prague n’a pas donné de chiffre précis sur la taille estimée de la foule, la qualifiant seulement de “dizaines de milliers”.

La manifestation a été organisée par un groupe appelé “République tchèque d’abord”, que Reuters a décrit comme une coalition de “Des groupes et partis d’extrême droite et marginaux, y compris les communistes.” Le CRF s’oppose à l’UE et à l’OTAN et a appelé à la neutralité militaire de la Tchéquie.

« Un gouvernement a deux devoirs : assurer notre sécurité et notre prospérité économique. Ce gouvernement ne remplit ni l’un ni l’autre de ces devoirs. a déclaré un orateur non identifié lors du rassemblement, selon Reuters.

Le mouvement de protestation anti-sanctions en République tchèque a commencé. L’organisation à l’origine de la manifestation appelle à la sortie de la République tchèque de l’UE et de l’OTAN et à la fin de l’hostilité envers la Russie.#République tchèque #Prague pic.twitter.com/LqdOp9GtE7 — Firam (@firamnews) 28 septembre 2022

Un manifestant du nom de Pavel Nebel a accusé le gouvernement d’être « absolument anti-tchèque » et ne servant que l’UE, l’OTAN et “Puissance américaine” aux dépens des intérêts tchèques.

Les organisateurs ont appelé à une autre manifestation le 28 octobre et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de demander au président Milos Zeman de dissoudre le gouvernement et de convoquer des élections anticipées, selon Lidove Noviny. Il s’agissait du deuxième rassemblement de ce type ce mois-ci, après la participation de quelque 70 000 personnes à la manifestation du 3 septembre, selon la police. Des rassemblements similaires dans d’autres villes tchèques ont attiré des centaines de participants.

Lire la suite Une manifestation de masse contre le gouvernement frappe Prague (VIDÉOS)

“Les gens ne devraient pas être exploités par des manipulateurs qui proposent des solutions simples mais irréalistes sur les places”, Le ministre de l’Intérieur Vit Rakusan a déclaré à Lidove en réponse à la manifestation.

Fiala avait rejeté les manifestations du 3 septembre comme “pro-russe” accusant leurs organisateurs d’écouter “Campagnes de propagande et de désinformation russes.” Son gouvernement a diligemment suivi l’exemple de Bruxelles en imposant des embargos commerciaux contre Moscou à cause du conflit en Ukraine, ce qui s’est traduit par une flambée des prix de l’énergie normalement importée de Russie.

La Tchéquie avait rejoint l’OTAN en mars 1999, quelques jours seulement avant que le bloc dirigé par les États-Unis n’attaque la Yougoslavie. Elle est devenue membre de l’UE en mai 2004.