Une deuxième femme accuse le gouverneur de New York Cuomo d’inconduite sexuelle

Un deuxième ancien employé du puissant gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, l’a accusé de harcèlement sexuel, des accusations que le gouverneur a démenties samedi.

Cette fois, les allégations provenaient de l’ancienne conseillère en santé de 25 ans, Charlotte Bennett, qui a déclaré au New York Times que le gouverneur l’avait harcelée sexuellement au printemps 2020.

Selon Mme Bennett, le politicien de 63 ans a déclaré en juin qu’il était ouvert à sortir avec des femmes dans la vingtaine et lui a demandé si elle pensait que l’âge faisait une différence dans les relations amoureuses, a rapporté le Times.

Bien que M. Cuomo n’ait jamais essayé de la toucher, « j’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé », a déclaré Mme Bennett au journal.

Elle a ajouté qu’elle s’était entretenue avec le chef de cabinet et le conseiller juridique de M. Cuomo, qui l’ont transférée à un autre poste dans un autre bâtiment. Mme Bennett était satisfaite du nouvel emploi et a décidé de ne pas insister sur une enquête.

M. Cuomo est devenu une star nationale au printemps dernier avec ses séances d’information franches mais empathiques sur les coronavirus qui contrastaient fortement avec l’approche dédaigneuse du président de l’époque, Donald Trump, face à la pandémie.

Mais les allégations de harcèlement surviennent alors qu’il fait face à une tempête croissante sur sa gestion du coronavirus dans les maisons de retraite médicalisées de son État.

Dans un communiqué de samedi, M. Cuomo a déclaré qu’il « n’avait jamais fait d’avances envers Mme Bennett et que je n’avais jamais eu l’intention d’agir d’une manière inappropriée ».

Il a dit qu’il voulait plutôt soutenir Mme Bennett, qui lui avait dit qu’elle était une survivante d’agression sexuelle.

Le gouverneur, dont le troisième mandat expire à la fin de 2022, a appelé à « un examen extérieur complet et approfondi » de ces accusations, dirigé par un ancien juge fédéral.

« Je demande à tous les New-Yorkais d’attendre les conclusions de l’examen afin de connaître les faits avant de se prononcer », a-t-il ajouté.

C’est la deuxième fois en une semaine que le gouverneur démocrate, qui dirige l’État de New York depuis 10 ans, est accusé de harcèlement sexuel.

Mercredi, une autre ex-conseillère, Lindsey Boylan, a déclaré dans un blog qu’il l’avait harcelée alors qu’elle travaillait pour son administration, de 2015 à 2018.

Mme Boylan, 36 ans, a allégué que le gouverneur lui avait donné un baiser non sollicité sur les lèvres, lui a suggéré de jouer au strip poker avec lui et a fait «tout son possible pour me toucher le bas du dos, les bras et les jambes».

« Pour ceux qui se demandent ce que c’est que de travailler pour l’administrateur Cuomo, lisez l’histoire de @ LindseyBoylan », a écrit Mme Bennett dans un re-tweet du message de Mme Boylan.

Le bureau de M. Cuomo a déclaré dans un communiqué que « les allégations de comportement inapproprié de Mme Boylan sont tout simplement fausses ».

Le maire de New York, Bill de Blasio, s’est joint jeudi à un nombre croissant de politiciens appelant à une enquête sur les allégations portées contre M. Cuomo.