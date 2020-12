Les personnes qui reçoivent l’un des nouveaux vaccins COVID-19 devraient recevoir leur deuxième vaccin 21 ou 28 jours après le premier, selon le fabricant. Mais que se passe-t-il si quelqu’un manque ce délai d’un jour, d’une semaine ou même plus?

« Il y a la réponse réglementaire et il y a l’observation scientifique », a déclaré Moncef Slaoui, co-leader de l’opération Warp Speed, l’effort de développement de vaccins du gouvernement fédéral, lors d’une conférence de presse mercredi.

Les régulateurs sont susceptibles d’autoriser les deux vaccins – l’un probablement dans les quatre prochains jours et l’autre une semaine plus tard – dans l’espoir que les gens les reçoivent selon le calendrier selon lequel ils ont été testés dans les essais cliniques. Le vaccin fabriqué par Pfizer / BioNTech doit être administré en deux doses à 21 jours d’intervalle, tandis que le vaccin de Moderna a été étudié avec les deux doses à 28 jours d’intervalle.

D’un point de vue scientifique, une telle précision n’est pas si importante et le système immunitaire réagit généralement mieux lorsqu’il y a un écart plus important entre les vaccinations, a déclaré Slaoui, un immunologiste qui a passé une carrière de 30 ans dans le développement de vaccins.

Mais lors d’une pandémie, lorsque le risque d’infection est élevé, il a noté que les gens sont mieux à même de recevoir le deuxième vaccin – et d’être entièrement protégés – selon le calendrier autorisé.

« S’il y a une transmission significative de la maladie, comme c’est le cas ici, nous devrions absolument recevoir la deuxième dose exactement comme cela a été étudié », a-t-il déclaré.

Les données publiées mardi par la Food and Drug Administration américaine, montrent que la protection contre le vaccin Pfizer / BioNTech commence presque immédiatement après le premier coup.

« Espérons que nous commencerons à affecter la vie des gens très rapidement après le début des campagnes de vaccination », a déclaré Slaoui.

Mais le niveau de protection augmente considérablement – de 52% à 95% – après le deuxième coup, a-t-il dit, et traditionnellement, les deuxièmes injections offrent une immunité plus durable qu’une seule dose. Tous les participants à l’étude ont reçu une deuxième injection environ 21 jours après la première, il n’est donc pas clair si la protection contre une dose unique serait durable.

Slaoui a fortement découragé les gens de ne recevoir qu’une seule dose, car cela n’a pas été étudié de cette façon.

« Je suis absolument ne pas suggérant que le vaccin devrait être un vaccin à dose unique », a-t-il dit, même si des études futures pourraient peut-être envisager un schéma à dose unique.

Un troisième vaccin candidat développé par Johnson & Johnson peut ne nécessiter qu’un seul vaccin. La société étudie actuellement le JNJ-78436735 en tant que régime à deux doses et à une dose.

Slaoui a déclaré que 38 000 personnes sur 40 000 avaient déjà été inscrites dans les essais J&J. La société publiera probablement des données de sécurité et d’efficacité au début de l’année prochaine, a-t-il déclaré, à quel point il deviendra clair si la dose unique est suffisamment protectrice.

En supposant que l’une des deux approches se révèle sûre et efficace, la FDA est susceptible d’autoriser l’utilisation de ce vaccin fin janvier ou début février, a-t-il déclaré.

Slaoui a déclaré qu’il espérait que tous les vaccins fourniraient une protection durable, et les données immunitaires qu’il a vues jusqu’à présent sont encourageantes. Les participants à l’essai ne doivent être suivis que pendant deux mois pour recevoir une autorisation d’urgence de la FDA, mais les entreprises prévoient de continuer à les suivre pendant 2 ans pour assurer une sécurité et une efficacité plus durables.

