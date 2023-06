Une détenue retrouvée morte dans une cellule de la prison du comté de DuPage – Shaw Local

Une détenue est décédée lundi matin dans sa cellule du centre correctionnel du comté de DuPage, ont annoncé les autorités.

Vers 9 h 35, une adjointe du shérif effectuant ses rondes régulières a trouvé Reneyda Aguilar-Hurtado, 50 ans, inconsciente et sans réaction dans sa cellule, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de DuPage.

Les adjoints du shérif sont immédiatement entrés dans la cellule d’Aguilar-Hurtado et ont administré la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux du service d’incendie de Wheaton. Les ambulanciers ont transporté Aguilar-Hurtado à Hôpital Central DuPage où elle n’a jamais repris conscience et a été déclarée décédée quelques heures plus tard, selon le communiqué.

La cause de sa mort n’est pas connue, mais aucun signe évident de traumatisme physique n’a été observé au moment où elle a été découverte dans sa cellule. Une autopsie est prévue mardi, ont annoncé les autorités.

« C’est un événement extrêmement malheureux », a déclaré le shérif du comté de DuPage, James Mendrick, dans le communiqué. « Nous prenons toutes les garanties nécessaires pour protéger nos détenus, et notre enquête préliminaire indique que toutes les procédures appropriées ont été suivies. Nous sommes convaincus que notre mission n’est pas simplement d’enfermer les détenus, mais aussi de les soigner.

Aguilar-Hurtado est en détention depuis son mandat d’arrêt le 19 mars par le Département de police d’Addison pour batterie de délit. Le 10 avril, Aguilar-Hurtado a été déclarée inapte à subir son procès et une ordonnance du tribunal a été rendue pour la transférer sous la garde du Département des services sociaux de l’Illinois pour un traitement et une évaluation plus poussés de la santé mentale, indique le communiqué.

Aguilar-Hurtado a été placée sous surveillance médicale de 15 minutes le 10 juin lorsqu’elle a été retrouvée assise sur le sol de sa cellule dans une mare de vomi et a refusé toute assistance médicale. Elle devait être examinée par un médecin lundi matin, ont annoncé les autorités.

Une enquête du Bureau des normes professionnelles du shérif est en cours et, une fois terminée, elle sera examinée par le Bureau du procureur de l’État du comté de DuPage. Des informations supplémentaires sur cet incident seront publiées dès qu’elles seront disponibles.