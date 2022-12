Une détenue retrouvée inconsciente dans sa cellule – Shaw Local

WAUKEGAN – Une détenue à la prison du comté de Lake le 16 décembre a été retrouvée inconsciente dans sa cellule et les efforts pour la réanimer ont été infructueux, a indiqué la police.

Vers 14 h 30 le 16 décembre, un agent correctionnel du comté de Lake effectuait des rondes de routine dans le module médical de la prison. L’agent correctionnel a observé une détenue de 24 ans de Grand Prairie, au Texas, sur le lit de la cellule, les yeux fermés, selon un communiqué de presse.

L’agent correctionnel a remarqué que la poitrine du détenu ne se soulevait pas et a immédiatement ouvert la porte de la cellule et a trouvé le détenu inconscient et sans pouls. L’agent pénitentiaire a lancé une intervention d’urgence médicale et a appelé une ambulance.

Les agents correctionnels ont pratiqué la RCR et utilisé un défibrillateur externe automatisé sur le détenu jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux. La détenue a été transportée au Vista East Medical Center à Waukegan, où elle a été déclarée décédée, selon le communiqué.

Le détenu était en détention depuis le 1er juillet pour coups et blessures aggravés sur enfant. La détenue a récemment été jugée inapte à subir son procès et la prison attendait que de la place se libère au Département des services sociaux de l’Illinois afin qu’elle puisse être transférée pour un traitement de remise en forme.

En attendant d’être transporté, le détenu a été affecté à une cellule pour un seul détenu. La porte de la cellule du détenu était fermée et il n’y avait aucun autre détenu à proximité.

Des rondes ont eu lieu au moins 30 minutes avant cet incident et à ce moment-là, le détenu semblait aller bien. Le détenu avait de nombreux problèmes de santé sous-jacents et il ne semblait pas y avoir de marques ou de blessures suspectes sur son corps. Cependant, une autopsie sera effectuée par le bureau du coroner du comté de Lake lundi.

Conformément au protocole, le bureau du shérif du comté de Lake a demandé l’aide du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake pour mener une enquête indépendante.