Une destination touristique populaire veut une interdiction totale des valises alors que les voyages augmentent après la pandémie

Une ville croate populaire prévoit d’introduire de nouvelles règles qui interdiront aux touristes de traîner des valises dans la vieille ville alors que les habitants se plaignent du racket que cela provoque pendant la haute saison touristique.

« Ils laisseront leurs bagages à l’endroit désigné, et nous apporterons bien sûr, moyennant paiement, leurs affaires à l’adresse où ils séjourneront », a déclaré le maire de Dubrovnik, Mato Frankovic, au journal croate Jutarnji List.

« Ce n’est que le début, le but ultime est de créer un centre logistique au sein de l’aéroport, après quoi tous les bagages seront transportés par les visiteurs de Dubrovnik depuis [the airport] directement aux adresses des invités », a-t-il ajouté.

Dubrovnik, une ville balnéaire à l’architecture de la Renaissance, attire des millions de visiteurs chaque année, avec un pic de 1,5 million en 2019 et un peu plus d’un million de touristes en 2022 alors que le tourisme a rebondi avec la fin d’importantes restrictions pandémiques, selon le Dubrovnik Times.

La ville a connu une augmentation de 32 % cette année par rapport à la même période en 2022. La ville a connu une augmentation significative du nombre de visiteurs après avoir servi de décor à King’s Landing dans l’émission télévisée Game of Thrones.

L’essor du tourisme a également entraîné plusieurs nouveaux problèmes que les habitants avaient soit oubliés, soit négligés auparavant : le vacarme des valises à roulettes sur les pavés de la vieille ville.

Frankovic a imposé une amende de 288 $ (264 euros) à quiconque traîne sa valise dans la région – un pas vers une interdiction plus large des valises dans toute la ville qui débutera en novembre.

Le gouvernement local a commencé à développer un système qui obligerait les touristes à déposer leurs valises à l’extérieur de la ville pour les transporter directement à un hôtel ou à une autre adresse locale par courrier, après quoi ils ne seraient pas autorisés à transporter leurs valises dans le centre-ville.

« Notre ville a besoin d’ordre, et après tout, depuis que je suis maire, je suis constamment en guerre avec quelqu’un », a-t-il ajouté, expliquant ses efforts pour introduire de nouvelles règles pour le tourisme dans le cadre du programme « Respect the City ». « Un peu avec des souvenirs, un peu avec des bâtisseurs, un peu avec des restaurateurs. »

Un programme plus large « Respectez la ville » introduit par l’Office du tourisme de Dubrovnik demande aux touristes de garder leurs animaux de compagnie en laisse, de rester à l’écart des monuments et de porter des chemises lorsqu’ils se promènent.

Les touristes verront une vidéo d’environ deux minutes sur les mesures « Respecter la ville » sur leur vol ou leur bateau de croisière avant d’arriver en Croatie. Seule Croatia Airlines diffuse actuellement la vidéo, mais l’Office du tourisme de Dubrovnik est également en pourparlers avec d’autres compagnies aériennes pour la diffuser.