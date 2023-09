Une destination touristique populaire collecte les boissons inachevées et les vend aux touristes (responsables)

Les bars de la célèbre île grecque de Corfou revendent les restes de bière sous forme de shots à des clients sans méfiance, ont rapporté les autorités fiscales.

L’Autorité fiscale indépendante grecque (AADE) a mené une série de perquisitions dans des bars de Corfou entre le 30 août et le 1er septembre. Les autorités ont fermé 28 bars pour 48 numéros tout en infligeant des amendes après avoir constaté un certain nombre d’infractions, notamment la revente de bière à contre-courant. schème.

La police a coopéré avec l’agence fiscale pour exécuter les descentes, frappant divers bars et restaurants à travers la région tandis que l’AADE effectuait des inspections de qualité et que les auditeurs examinaient les enregistrements et les reçus, a écrit le journal grec Neos Kosmos.

L’enquête visait en grande partie à découvrir si les boissons provenaient de sources de contrebande ou de falsification pour garantir la sécurité et le contrôle de la qualité. Au lieu de cela, ils ont découvert que certains bars avaient « réutilisé » les restes de bière comme shots pour les clients à leur insu.

Les barmans conservaient la bière recyclée dans une canette avant de la distribuer sous forme de shots, a rapporté The Independent.

L’enquête a également découvert environ 40 500 reçus non émis, environ 1 200 reçus non soumis et potentiellement plus d’une demi-douzaine d’exemples de boissons potentiellement passées en contrebande ou « frelatées ». Les autorités ont prélevé des échantillons de boissons « frelatées » et les ont envoyées pour des tests plus approfondis.

Le total des affaires de reçus irréguliers s’élève à 265 670 € (ou 284 864 $) de pertes. Les résultats de ces perquisitions ont incité les autorités à procéder à des contrôles similaires dans d’autres sites touristiques grecs populaires.

Les habitants ont régulièrement qualifié les villes touristiques populaires de Corfou – en particulier la ville de Kavos – de zone interdite pour de tels contrôles, car la surveillance restait incroyablement laxiste.

La perquisition a eu lieu quelques jours seulement avant le décès d’un touriste, probablement décédé à cause de la consommation d’alcool contaminé dans la région, et a donné lieu à un nouvel examen, le New York Post a rapporté.

Une policière britannique de 22 ans a été retrouvée morte dans les rues de Kavos vendredi la semaine dernière après avoir subi un traumatisme crânien. avec d’autres substances, note le rapport.