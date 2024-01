Une destination de divertissement et un restaurant devraient ouvrir à Columbus

COLUMBUS, Géorgie (WRBL)— Jeudi, une entreprise locale et un sous-produit d’une organisation à but non lucratif de Columbus devrait ouvrir ses portes à Fountain City.

Octets et brassages est une histoire d’entrepreneuriat à Columbus, les quatre propriétaires se sont rencontrés via StartUP Columbus.





« Il y a des tonnes d’excellents endroits où manger à Columbus. Il y a des tonnes de divertissements formidables à Columbus, mais il n’y a aucun endroit où vous pouvez vraiment faire les deux et bien le faire. Nous voulions donc offrir une très bonne cuisine, un très bon menu, mais aussi des choses que vous pouvez faire pour vous amuser mais aussi pour tout faire gentiment et rapidement », a déclaré le copropriétaire Chris Poirier. “Donc, si vous venez déjeuner, nous espérons que vous pourrez commander, prendre votre nourriture dans les 30 minutes, jouer rapidement au flipper ou à quelque chose que vous aimez, puis retourner au travail dans l’heure.”

Poirier a ensuite partagé les opportunités présentées par Columbus et ce qui l’a amené à la vallée de Chattahoochee depuis Raleigh-Durham.

“Il y a des tonnes de gens qui viennent ici qui ne sont pas d’ici ou des locaux qui se lèvent et qui veulent simplement construire et continuer à développer Columbus”, a déclaré Poirier. « Ce ne sont donc pas seulement les grands et les grandes filles qui investissent de l’argent dans d’énormes projets. Nous sommes des tonnes au niveau des startups qui démarrent tout ce que nous pouvons et se lancent dans Uptown ou Midtown ou se développent dans tous les différents domaines et marchés.

Avec le soutien d’organisations telles que StartUP Columbus, le Turner College of Business, la Chambre de commerce, Always Uptown et Columbus 2025, Michael Woodham, natif de Columbus et copropriétaire, affirme qu’il est maintenant temps pour d’autres entrepreneurs de faire de leurs rêves une réalité.

« La scène économique a complètement changé à Columbus au cours des dix dernières années et elle continuera à croître de façon exponentielle au cours des cinq, dix ou vingt prochaines années. C’est le moment où vous devez faire quelque chose, car il est peut-être trop tard et vous pourriez finir par payer le double ou le triple, ce que vous pourriez peut-être maintenant », a déclaré Woodham. “Et avec toute l’aide et les conseils des entrepreneurs et de la communauté en ce moment, je veux dire, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.”

Tandis que Poirier et Woodham ont profité des opportunités présentées par Columbus, ils rendent également hommage à la riche histoire de leur salle de jeux et de leur restaurant.

« Ce bâtiment existe depuis le début des années 1900. Cela a traversé plusieurs types d’entreprises différents. Auparavant, c’était Vertigo et 12ème Street Deli avant cela, et le kiosque à journaux », a déclaré Woodham.

« L’une des choses que nous mettrons en avant à un moment donné est le kiosque à journaux. Il y avait en fait des flippers ici dans ce bâtiment. Le Ledger a couvert cela en 1976, là où l’on jouait au flipper », a expliqué Poirier. «Ils parlaient des juges venant de l’autre côté de la rue pour jouer au flipper, prendre un sandwich, lire le journal, peu importe. Ainsi, depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, nous conservons le flipper et tout simplement des trucs amusants dans ce bâtiment.

Ils rendent également hommage aux artistes locaux, passés et présents. Sous la propriété d’origine de l’ancienne Vertigo Fusion Kitchen, une fresque murale de l’artiste locale Jori Kent ornait le mur.

“Pendant la COVID, l’entreprise a été vendue et tout cet endroit a été repeint. Tout était en quelque sorte dans le noir. Et vous savez, des téléviseurs ont été projetés par-dessus le mur. Cela a donc suscité de nombreuses réactions négatives de la part de la communauté et sur les réseaux sociaux », a expliqué Woodham. “Lorsque nous recherchions différents endroits et que nous découvrions ensuite le potentiel d’obtenir cet emplacement, c’était la seule chose que nous étions déterminés à revenir ici.”

Le travail de Kent a rejoint l’espace avec des touches de Colomb mélangées à des royaumes virtuels. Cependant, Poirier affirme qu’il y a beaucoup de place pour les futurs artistes.

“Nous espérons qu’au cours des prochains mois, nous lancerons quelques autres choses où vous verrez des artistes locaux et des étudiants locaux de la CSU exposer leurs œuvres ici à différents titres, nous avons des murs à remplir, et nous avons des tonnes de créatifs. Alors pourquoi irions-nous acheter des trucs alors que nous sommes entourés de tant de gens créatifs », a déclaré Poirier.

Les quatre copropriétaires cherchent également à soutenir d’autres types d’artistes en proposant de la musique live, en organisant des soirées de jeux et en louant des allées dans un distributeur automatique unique en son genre rempli de différents petits imprimés, autocollants et autres articles. créé par d’autres entrepreneurs.

« N’importe quel moyen par lequel nous pouvons amener Columbus dans le reste du monde, bien sûr. C’est ce que nous essayons de faire », a informé Poirier.

La destination de restaurant et de divertissement propose un menu adapté à l’expérience pratique. L’inauguration et l’inauguration sont prévues le jeudi 18 décembre à 11 h. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur l’ouverture et Bytes and Brews.