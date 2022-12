Une descente de police dans la galerie de l’ex-agent de Banksy pour une raison bizarre – médias – RT Games & Culture

La police de Londres a fait une descente dans une galerie d’art appartenant à l’ancien agent de Banksy après avoir confondu une sculpture hyperréaliste d’une femme inconsciente avec un vrai corps, selon Artnet News. Les officiers ont supposé que le mannequin avait subi une crise cardiaque, a déclaré un employé de la galerie au point de vente.

Hannah Blakemore fermait le Laz Emporium sur Lexington Street à Londres le mois dernier, et après être montée à l’étage pour se faire une tasse de thé, elle est redescendue pour trouver “la porte qui sort de ses gonds et deux policiers confus” à l’intérieur, a rapporté vendredi le site d’information.

Les agents ont dit qu’ils avaient reçu un rapport d’une femme qui n’avait pas bougé depuis deux heures, et ont supposé qu’elle avait “une crise cardiaque ou elle a fait une overdose,” dit Blakemore.

Au lieu de cela, ils ont trouvé ‘Kristina’, une sculpture grandeur nature d’une femme évanouie devant un bureau d’ordinateur par l’artiste américain Mark Jenkins. La sculpture a été commandée par le galeriste Steve Lazarides, qui voulait une représentation d’une fois où sa sœur s’est endormie le visage dans un bol de soupe. Fabriquée à partir de mousse et de ruban adhésif et vêtue d’un sweat à capuche et de baskets, “Kristina” est évaluée à 22 065 $, a noté Artnet.

“Les agents ont forcé l’entrée à l’adresse, où ils ont découvert que la personne était en fait un mannequin”, un porte-parole de la police métropolitaine de Londres a déclaré au site. “Le Met a le devoir de répondre en cas de problème de bien-être.”

La sculpture est visible à travers les fenêtres de la galerie, et Blakemore a déclaré que des ambulanciers paramédicaux avaient été appelés lorsqu’elle a été exposée lors d’une foire d’art et de design en octobre. “Le travail consiste à provoquer et c’est certainement y parvenir”, dit-elle.

De la fin des années 1990 à 2008, Lazarides a travaillé comme agent et photographe pour Banksy, et a été le premier promoteur à montrer le travail du légendaire graffeur dans une galerie.