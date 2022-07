Une descente de la police brésilienne dans les favelas de Rio de Janeiro fait 18 morts

Comme des balles pulvérisé depuis des hélicoptères au-dessus, 400 officiers lourdement armés ont envahi le Complexo do Alemao, un quartier dense de Rio de Janeiro. L’opération, qui a débuté aux premières heures de jeudi et a duré 12 heures, a fait au moins 18 morts, dont un policier et un passant. Appuyés par 10 véhicules blindés et quatre hélicoptères, les policiers poursuivaient un gang criminel soupçonné d’avoir volé des banques et des marchandises, a indiqué la police dans un communiqué.

“Il y a des signes de violations majeures des droits de l’homme, et la possibilité que ce soit l’une des opérations avec le plus grand nombre de morts à Rio de Janeiro”, a déclaré le bureau de la défense publique de l’État dans un communiqué.

Les forces de police brésiliennes sont parmi les plus meurtrières au monde, tuant six fois plus de civils par an que leurs homologues américains alors qu’elles ne représentent que les deux tiers de la population, selon l’Institut Igarape, un groupe de réflexion basé à Rio. Les raids sont devenus de plus en plus meurtriers.