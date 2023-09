Une des zones immobilières les plus résilientes

Blackstone, le plus grand propriétaire d’immobilier commercial au monde, parie sur le marché de la location de logements étudiants alors que la demande augmente dans le monde entier.

« Je pense que le logement étudiant est le domaine où l’opportunité génère le plus spécifiquement beaucoup de liquidités pour nous et nos investisseurs », alors que les universités recherchent davantage de logements pour satisfaire un nombre croissant d’étudiants et une demande accrue, a déclaré Kathleen McCarthy, co-responsable mondiale de Blackstone. immobilier, s’exprimant jeudi lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC.

Elle a souligné l’acquisition l’année dernière du fournisseur de logements étudiants American Campus Communities comme un moyen pour Blackstone de travailler avec les universités pour augmenter l’offre en cas de pénurie. L’entreprise, a-t-elle ajouté, se concentre également sur le logement locatif car elle fait preuve d’une « grande résilience ».

L’année dernière, l’entreprise a réalisé un un pari important sur le secteur immobilierlevant un peu plus de 30 milliards de dollars pour son fonds Blackstone Real Estate Partners X, que McCarthy a souligné comme une autre façon pour la société d’utiliser ses connaissances pour offrir des performances constantes aux investisseurs et de la confiance dans un marché caractérisé par une « dislocation » accrue.

Mais les problèmes de logement étudiant ne sont pas uniquement un problème aux États-Unis, et Blackstone a investi en Australie, au Canada et au Royaume-Uni alors que les étudiants recherchent des diplômes en anglais, a déclaré McCarthy.

« Ces pays considèrent réellement l’éducation comme une sorte d’exportation et, là où les États-Unis ont eu des politiques de visa plus difficiles, ces pays ont pu en tirer profit et cherchent à développer leurs universités, mais ils ont besoin de logements pour ce faire. , » dit-elle.

Outre le logement étudiant, McCarthy a également souligné les centres de données et la logistique comme d’autres domaines immobiliers de conviction clés, à mesure que l’intelligence artificielle est en plein essor et que les consommateurs font davantage d’achats en ligne.

Ne manquez pas les plus grandes idées d’investissement du secteur. En savoir plus sur Delivering Alpha de CNBC sommet des investisseurs ici.