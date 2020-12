Alors que le président élu Joe Biden envisage ses premières mesures de politique étrangère lors de sa prise de fonction, aucune ne retient peut-être plus l’attention – et ne subit plus de pression – que son intention déclarée de ramener les États-Unis à l’accord nucléaire iranien.

L’assassinat récent du plus grand scientifique nucléaire iranien – non réclamé mais portant les caractéristiques d’une opération israélienne – est largement considéré comme visant à empoisonner le puits dans lequel le gouvernement iranien et la nouvelle équipe de sécurité nationale de Biden tireraient pour renouveler la diplomatie et façonner un retour. à l’affaire.

Dans la même veine que le meurtre dramatique à la lumière du jour du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh à l’est de Téhéran le 27 novembre – une attaque qui aurait inclus une mitrailleuse commandée par satellite montée sur un véhicule – les sanctions supplémentaires que l’administration Trump a déclaré continuer à appliquer sur l’Iran jusqu’au 20 janvier sont considérés comme destinés à accélérer le chemin de M. Biden vers l’initiative diplomatique en deux parties qu’il envisage avec l’Iran.

« Tout le monde en ce moment, que ce soit Israël, que ce soit l’Iran, que ce soit l’administration Trump elle-même, est d’une certaine manière, que ce soit directement ou indirectement, en train de parler à l’administration Biden et d’essayer de la mettre dans une boîte, de lui forcer la main. , ou compliquer sa tâche à venir », déclare Robert Malley, ancien coordinateur d’Obama pour le Moyen-Orient à la Maison Blanche.

Et surtout si ces actions devaient provoquer des mesures de rétorsion de la part de l’Iran et provoquer «une crise escalade, alors oui, cela rendrait un retour à la diplomatie sous une administration Biden encore plus difficile», ajoute M. Malley, qui est aujourd’hui président de la International Crisis Group.

Comme M. Biden et son équipe de sécurité nationale l’ont expliqué dans des articles et des discours sur l’Iran au cours des derniers mois, la première étape d’un plan Biden serait un retour au Plan d’action global conjoint, que les États-Unis ont accepté en 2015 avec cinq d’autres puissances mondiales, en échange du retour de l’Iran au respect des limites de l’accord sur son programme nucléaire. Le président Donald Trump s’est retiré du JCPOA en 2018, lançant une politique de «pression maximale» de sanctions toujours croissantes contre Téhéran.

L’étape 2 serait un retour aux négociations pour aborder à la fois les clauses d’extinction de l’accord initial et d’autres activités déstabilisatrices iraniennes au-delà du programme nucléaire: du développement de missiles balistiques au soutien aux mandataires et groupes régionaux que les États-Unis et d’autres ont considérés comme des organisations terroristes.

Pourtant, malgré la campagne de grande puissance visant à tuer les perspectives de diplomatie, personne ne semble penser que les efforts déployés jusqu’à présent ont fait plus que compliquer le chemin du président élu.

L’un des résultats est que d’anciens responsables américains, des experts en non-prolifération et des spécialistes de l’Iran se prononcent publiquement sur la question – à la fois pour et contre un retour à l’accord nucléaire, et à un degré que l’on ne voit pas sur les autres mesures de politique étrangère prévues.

Dépêche toi! certains conseils, avertissant que les modérés de l’Iran seront condamnés à l’élection présidentielle iranienne l’année prochaine si les États-Unis ne reviennent pas à l’accord nucléaire et à l’allégement des sanctions qui l’accompagne. Et si un candidat radical l’emporte sur la journée de juin prochain, ajoutent-ils, oubliez la diplomatie.

Non! Ne vous précipitez pas pour renoncer à l’effet de levier que l’administration Trump vous aura légué, disent les opposants à un retour au JCPOA d’origine. Continuez à balancer la carotte de l’aide économique, ajoutent-ils, mais ne la gaspillez pas en échange d’un retour aux limites du programme nucléaire auquel l’Iran s’est déjà engagé.

Les sceptiques de l’accord avec l’Iran craignent que l’équipe Biden ne donne tout juste pour revenir à l’accord de l’ère Obama et signaler le retour de l’Amérique à la diplomatie multilatérale – ne conservant aucun levier pour l’accord de suivi sur les autres activités régionales de l’Iran que M. Biden dit qu’il veut.

«S’ils agissent prématurément sur l’allègement des sanctions, que leur restera-t-il pour régler le mauvais comportement plus large de l’Iran? C’est là que réside l’énigme de la nouvelle administration Biden », déclare Behnam Ben Taleblu, un chercheur principal spécialisé dans la sécurité iranienne et les questions politiques à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington.

«Les derniers coups de« pression maximale »que l’administration Trump est en train de décrocher ne devraient pas être échangés si facilement comme moyen de faciliter la diplomatie», ajoute-t-il.

L’ajout régulier de nouvelles sanctions s’est poursuivi cette semaine, alors que le Trésor américain a inscrit mardi sur la liste noire l’envoyé de l’Iran auprès des rebelles houthis du Yémen et a désigné l’Université Al-Mustafa basée à Téhéran pour avoir facilité le recrutement dans le Corps des gardiens de la révolution iranienne, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste. .

Les critiques disent que l’allègement des sanctions dans le cadre d’un accord renvoyant les États-Unis au JCPOA serait similaire à l’accord américain, dans le cadre de l’accord nucléaire initial, pour restituer des centaines de millions de dollars d’actifs iraniens gelés au gouvernement iranien. L’Iran a utilisé cette manne pour intensifier son programme de développement de missiles et ses activités «néfastes» à travers le Moyen-Orient, affirment ces critiques, tout en donnant peu en retour.

Mais les partisans d’un retour américain à l’accord contre le fait que les engagements pris (et largement tenus) par Téhéran de réduire ses activités nucléaires ont réussi à prolonger le délai de «percée» de l’Iran pour développer une arme nucléaire à plus d’un an. Comparez cela, disent-ils, au délai estimé de trois mois que l’Iran a atteint depuis qu’il a à nouveau augmenté sa production de matières fissiles en réponse au retrait de l’administration Trump du JCPOA.

L’objectif principal de M. Biden est d’utiliser un accord pour remettre les États-Unis et l’Iran en conformité avec le JCPOA pour remettre du temps sur l’horloge diplomatique – ouvrant ainsi la voie à la deuxième étape plus ambitieuse de son plan de diplomatie iranienne. On dit que l’équipe de Biden envisage de manière large des négociations sur les activités régionales de l’Iran qui pourraient englober les États du Golfe, l’Arabie saoudite et même Israël.

Mais une diplomatie aussi ambitieuse exigerait beaucoup de temps et se heurterait certainement à l’horloge politique qui compte à rebours au Moyen-Orient, selon les experts régionaux.

«Il y a une fenêtre très étroite entre le 20 janvier et les élections en Iran en juin, donc ce qui a le plus de sens est une [initial] accord pour réduire les tensions », déclare Ilan Goldenberg, directeur du Middle East Security Program au Center for a New American Security de Washington. «Vous devez trouver quelque chose pour stabiliser la situation et revenir là où nous étions ces dernières années.»

Et puis il y a Israël, et les perspectives grandissantes d’un autre tour d’élections là-bas en mars ou avril.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a peut-être été le plus grand partisan du monde de la politique étrangère du président Trump et a travaillé plus que tout autre dirigeant étranger pour saper le JCPOA. L’assassinat de Fakhrizadeh ne fait qu’ajouter aux soupçons qu’Israël fait ce qu’il peut pour torpiller les espoirs de M. Biden de retourner à la diplomatie avec l’Iran.

Mais certains experts israéliens suggèrent également que M. Netanyahu ne voudra pas participer totalement aux élections avec les nouveaux pouvoirs à Washington. Il ne peut pas non plus, disent-ils, se permettre d’ignorer les secteurs de la société israélienne, y compris au sein de l’armée, qui ne considèrent pas le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire et les tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran comme une bonne chose pour Israël.

« Il ne fait aucun doute que le JCPOA est imparfait », mais la question pour M. Netanyahu sera « Israël est-il mieux sans JCPOA ou sans JCPOA imparfait? » dit Shai Feldman, ancienne directrice des études sur le Moyen-Orient à l’Université Brandeis de Waltham, Massachusetts.

Le président Trump a considéré l’accord nucléaire comme «le pire accord jamais conclu», et M. Netanyahu a convenu, «mais il n’a pas été remplacé par une approche différente qui… a porté des fruits significatifs», déclare M. Feldman, aujourd’hui président du Sapir Academic College en Israël. . Sauf, ajoute-t-il, que «quatre ans plus tard, l’Iran est plus proche d’une capacité nucléaire».

Certains analystes régionaux disent qu’ils considèrent la vision en deux étapes de M. Biden pour les négociations avec l’Iran comme un bon signe que les États-Unis ne sont pas sur le point d’abandonner le Moyen-Orient.

Mais M. Taleblu, de la Fondation pour la démocratie, a déclaré craindre que la fatigue des États-Unis à l’égard de la région n’incite M. Biden à utiliser le levier des sanctions dont il hérite pour conclure un accord nucléaire – et perdra ensuite tout intérêt à s’attaquer aux activités régionales déstabilisatrices de l’Iran.

«Il y a une tendance structurelle à vouloir en finir avec le Moyen-Orient», une tendance qui convient parfaitement à l’Iran, dit M. Taleblu. «Ma préoccupation est que [the Biden team] décideront qu’ils ont «résolu» la menace nucléaire »avec un accord rapide« et n’auront pas l’incitation à faire face aux menaces plus larges que l’Iran fait peser sur la région ».

