Malgré un décret en novembre imposant le retrait de toutes les troupes restantes en Afghanistan, la promesse de Trump de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis s’est effondrée – et a été vouée à l’échec, selon un conseiller principal du Pentagone.

L’ancien président américain Donald Trump a fait un dernier effort pour prouver qu’il était sincère quant à la libération de l’armée américaine de son engagement de deux décennies en Afghanistan lorsqu’il a signé un décret exigeant que toutes les troupes restantes soient retirées du pays avant la fin de l’année – quelques jours à peine. après les résultats des élections de novembre, le peuple américain en avait assez de lui.

Selon le conseiller principal du Pentagone, le colonel Douglas Macgregor, le décret était le plus proche des États-Unis pour se retirer de la guerre catastrophiquement longue, violente et coûteuse en Afghanistan. Le président avait même signé un ordre formel de retirer toutes les troupes américaines restantes – pour être chassé à la dernière minute par des cuivres prédateurs du Pentagone qui ne voulaient pas descendre du train de sauces de guerre qu’ils ont rappelé au président « biparti » approbation.

Malheureusement pour le peuple afghan – et les Américains fatigués de voir leurs impôts utilisés pour écraser la nation assiégée d’Asie centrale – le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley et d’autres hauts responsables du ministère de la Défense ont été en mesure de rassembler suffisamment d’opposition pour Les efforts de retrait de Trump pour les saborder. Plutôt que de nettoyer les troupes américaines restantes, Trump a été contraint à un compromis, acceptant finalement de retirer seulement la moitié des 5000 soldats américains encore stationnés là-bas.

Dans une interview accordée mardi au Grayzone, Macgregor a décrit comment Milley et ses alliés du ministère de la Défense ont effectivement empêché Trump de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis, l’une des promesses électorales qui l’ont aidé à gagner la présidence en 2016 (et sans doute un promesse dont le non-respect a contribué à lui faire perdre les élections de 2020).

Au moment où Trump a perdu le vote de novembre, le secrétaire à la Défense Mark Esper, le chef du commandement central, le général Kenneth McKenzie, et le commandant américain en Afghanistan, le général Scott Miller avaient acquis un contrôle suffisant de la stratégie à venir en Afghanistan afin de faire dérailler complètement les négociations de paix potentielles. , avertissant le président qu’aucune autre tentative de retrait des troupes américaines ne devrait être faite avant d’être vague »conditions« – y compris un »réduction de la violence et progrès à la table des négociations”Ils ont continuellement bouleversé – avaient été rencontrés.

Qu’à cela ne tienne, ce sont les États-Unis, et non les talibans, qui ont à plusieurs reprises renié et détruit les tentatives de pourparlers de paix. En l’espace d’un mois seulement, de mars à avril 2020, les talibans ont affirmé que les forces gouvernementales américaines et afghanes l’avaient attaqué 50 fois, dont 33 attaques de drones. Lorsque les talibans ont riposté en attaquant les postes de contrôle du gouvernement afghan en marge du territoire qu’ils contrôlaient, les États-Unis ont saisi l’occasion pour affirmer que l’accord leur permettait désormais de mener des frappes préventives sur les postes talibans.

Esper a souligné ce contexte chaotique pour implorer Trump de ne plus faire d’efforts pour réduire la présence des troupes. Dans une note classifiée envoyée en novembre, Esper, Milley, Miller et d’autres personnalités de haut rang du Pentagone ont insisté « les conditions nécessaires n’avaient pas été remplies»Pour quitter le pays. Trump, peut-être malade d’être joué pour un imbécile par ses commandants militaires, a limogé Esper rapidement et a nommé Christoper Miller – un ancien chef de la lutte contre le terrorisme américain qui avait convenu que les États-Unis n’avaient rien à faire en Afghanistan en 2020 – pour le remplacer, nommant Macgregor – qui avait des opinions similaires – comme son « conseiller principal. »

Macgregor a déclaré au Grayzone qu’il avait rencontré Miller le deuxième jour de son mandat, lui demandant de rédiger un ordre présidentiel pour le retrait d’une troupe complète et même de dicter la langue par téléphone. Selon la Grayzone, l’ordre spécifiait « tout le personnel militaire en uniforme serait retiré d’Afghanistan au plus tard le 31 décembre 2020, » et était « immédiatement»Signé par Trump le lendemain.

Cependant, Milley, Miller et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien ont apparemment déclaré au président le lendemain que ses ordres ne pouvaient pas être exécutés.

Milley aurait fait valoir qu’un retrait des troupes nuirait aux chances de négocier un règlement de paix final – comme si une telle chose était en cours – et a insisté sur le fait que la présence continue des troupes en Afghanistan avait «soutien bipartisan. » Trump a apparemment reculé sous la pression, compromettant avec un accord de retrait de seulement 2500 soldats.

Avec Biden assumant la présidence au milieu d’une fanfaronnade d’Obama-esque de «L’Amérique est de retour, «La dernière tentative de Trump de retrait des troupes restera probablement la plus proche que l’Afghanistan viendra pendant des années pour se libérer de la présence occupante de Washington.

