Une dernière fête publique à l’hôtel Jane

Plus particulièrement, en 1912, la société a fourni de la nourriture, des vêtements et un service de prière aux membres survivants de l’équipage du Titanic. C’était à divers endroits un YMCA et dans les années 1950, c’était le Jane West Hotel. RuPaul Charles, l’interprète et animateur de télévision, a vécu dans le penthouse de la tour dans les années 1980.

En 1998, la comédie musicale rock culte “Hedwig and the Angry Inch” a été créée dans ce qui était alors l’hôtel Riverview et en 2001, la comédie musicale de Jonathan Larson “Tick, Tick… ​​Boom!” également créé là-bas.

“Cette étrange maison new-yorkaise”

Le passé coloré de l’hôtel attirait les promoteurs. “Cela ressemblait à la maison que Wes Anderson utilisait pour” The Royal Tenenbaums “”, a déclaré Sean MacPherson, l’hôtelier et restaurateur qui, avec les propriétaires Eric Goode, Ira Drukier et Richard Born, a repris l’hôtel en 2008.