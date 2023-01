Une dernière chance de réserver un Galaxy S23 Ultra et d’obtenir un bonus gratuit

Le grand événement Galaxy S23 de Samsung aura lieu demain et tout sera officiel, probablement avec des précommandes à suivre peu de temps après la fin de la présentation. Avec la mise en ligne des précommandes et le lancement de l’événement, cela signifie que la période de réservation actuellement ouverte se terminera. En d’autres termes, c’est votre dernière chance d’obtenir le bonus de réservation pouvant aller jusqu’à 100 $ pour votre précommande.

Pour récapituler cette réservation chose, comprenez simplement que Samsung le fait à chaque fois qu’il lance un téléphone. Parce que tout ce qu’ils font fuit à grande échelle pendant des semaines et des semaines avant sa révélation officielle, ils supposent en quelque sorte que vous savez ce qui s’en vient et vous laissent en “réserver” un (ici). Réserver un Galaxy S23 ou Galaxy S23 Ultra, dans cette situation, ne signifie pas que vous vous engagez à en acheter un. Au lieu de cela, vous faites savoir à Samsung que vous avez un certain intérêt pour ce qu’ils sont sur le point d’annoncer.

Pour vous remercier de votre intérêt, ils offrent souvent un bonus que vous obtenez si vous finissez par pré-commander. Pour le Galaxy S23, ce bonus est un crédit supplémentaire de 50 $ à utiliser avec un Galaxy S23 ou Galaxy S23 Ultra pour ramasser des accessoires ou d’autres appareils, comme une Galaxy Watch 5 Ultra ou un étui ou une batterie ou un chargeur rapide. Ils offriront probablement un crédit à tous ceux qui précommanderont, mais en réservant, vous obtenez les 50 $ supplémentaires.

Vous pouvez techniquement obtenir jusqu’à 100 $ de crédit si vous dites à Samsung que vous êtes intéressé à la fois par leurs nouveaux téléphones et par un Galaxy Book. Cependant, vous devrez alors également achetez le Galaxy Book pour obtenir les 50 $ supplémentaires. C’est du moins ainsi que cela a fonctionné par le passé.

Il n’y a aucune obligation d’acheter avec une réservation, vous mettez simplement votre nom sur la liste des pré-commandes et si vous décidez d’acheter, obtenez 50$ supplémentaires à dépenser. Pas mal.