Un député travailliste a nié aujourd’hui avoir commis une fraude au logement qui a coûté 64 000 £ à une autorité locale.

Apsana Begum, 30 ans, a comparu devant le Westminster Magistrates ‘Court aujourd’hui pour trois chefs d’accusation de fraude datant du 18 janvier 2013 au 31 mars 2016.

Elle portait un hijab noir sur le quai, parlant pour confirmer son nom et indiquer des plaidoyers de non-culpabilité aux accusations.

Mais le député a refusé de donner son adresse car «elle a des problèmes avec les membres du Parti travailliste».

Le magistrat en chef adjoint Tan Ikram a déclaré qu’elle n’avait pas à divulguer son adresse « au motif que Mme Begum est députée de Poplar and Limehouse et que depuis la mort de Jo Cox, les députés sont invités à faire plus attention ».

Elle est accusée de ne pas avoir dit au conseil qu’elle ne vivait plus dans des « conditions de surpeuplement » dans une tentative délibérée d’obtenir un logement social.

Begum aurait demandé un logement social en 2011 alors qu’elle vivait avec sa famille à Canary Wharf.

Mais en 2013, selon l’accusation, elle avait déménagé à Spitalfields. On dit qu’elle n’a pas déclaré le déménagement sur la liste des logements de Tower Hamlets.

Lorsque Begum a déménagé de l’appartement, elle aurait reçu un appartement qui coûtait 63 929 £ au conseil de Tower Hamlets.

David Wong, poursuivant, a déclaré: « Le 22 juillet 2011, elle a demandé au service de logement de London Borough of Tower Hamlets de rejoindre le registre.

« La raison de la candidature était qu’elle se trouvait dans un logement surpeuplé.

« Aux dates où elle a déménagé à une adresse différente de celle qui apparaît sur les accusations deux et trois … il a cessé d’être surpeuplé. »

M. Wong a admis qu’elle avait alerté l’administration fiscale du conseil, mais a déclaré: « Si vous dites à un département d’une organisation qui ne s’acquitte pas de cette tâche ».

«La valeur est de 63 928,63, ce que nous calculons comme le coût pour l’autorité locale d’avoir à loger quelqu’un d’autre.

Le juge Ikram a accordé une mise en liberté sous caution à Begum avant une audience de préparation de plaidoyer et de procès devant la Crown Court de Snaresbrook le 5 janvier.

Begum a indiqué des plaidoyers de non-culpabilité pour les trois accusations de fraude qui allèguent qu’elle « a malhonnêtement omis de divulguer des informations afin de faire des gains pour elle-même ou pour une autre, ou d’exposer une autre à une perte ».

La première accusation allègue, entre le 18 janvier 2013 et le 21 mai 2013, qu’elle « n’a pas divulgué au London Borough of Tower Hamlets, des informations que vous étiez légalement tenue de leur divulguer, à savoir que vous ne viviez plus. dans des conditions de surpeuplement … que vous étiez légalement tenue de divulguer, ayant l’intention, par ce défaut, de réaliser un gain, à savoir un logement social pour vous-même ou pour autrui ».

La deuxième accusation allègue, entre le 21 mai 2013 et le 23 mars 2014, qu’elle « a commis une fraude en ce que vous avez malhonnêtement omis de divulguer des informations sur la liste des logements du London Borough of Tower Hamlets, à savoir avoir demandé le 22 juillet 2011 pour rejoindre le London Borough de la liste des logements de Tower Hamlets, vous avez malhonnêtement omis de divulguer au London Borough of Tower Hamlets, des informations que vous étiez légalement tenue de leur divulguer, à savoir que vous aviez déménagé … où vous ne viviez pas dans des conditions de surpeuplement, que vous étiez légalement tenu de divulguer, en ayant l’intention, par ce défaut, de réaliser un gain, à savoir un logement social pour vous-même ou pour autrui ».

Le troisième allègue, entre le 28 octobre 2015 et le 31 mars 2016, « à Tower Hamlets Homes, Boatman’s House, a commis une fraude en ce que vous avez malhonnêtement omis de divulguer des informations sur la liste des logements de Tower Hamlets, à savoir avoir demandé le 22 juillet 2011 pour rejoindre le Liste des logements du London Borough of Tower Hamlets, vous avez malhonnêtement omis de divulguer au London Borough of Tower Hamlets, des informations que vous étiez légalement tenue de leur divulguer, à savoir qu’entre mai 2013 et octobre 2015 inclus, vous aviez vécu au 10 St Bernard House, Toynbee Street, Londres E1 7NR dans des conditions qui n’étaient pas surpeuplées, que vous étiez légalement tenue de divulguer, dans l’intention, par ce défaut, de réaliser un gain, à savoir un logement social pour vous-même ou pour autrui ».

Begum a déclaré qu’elle se défendrait « vigoureusement » contre les trois accusations

Un porte-parole du Tower Hamlets Council a déclaré plus tôt: « Le conseil prend très au sérieux la fraude au logement.

« Il serait inapproprié pour nous de commenter des allégations spécifiques, mais le public peut être sûr que toute préoccupation est examinée par une équipe expérimentée, conformément à nos procédures. »

Begum siège au comité de l’éducation des Communes et a parlé au Parlement de la façon dont Covid-19 a eu un impact disproportionné sur les personnes issues de minorités ethniques.

Elle a également voté en faveur de la motion du Labour visant à prolonger la gratuité des repas scolaires pendant les vacances jusqu’à Pâques 2021.

Elle a remporté le siège de Poplar and Limehouse à l’est de Londres avec une majorité de 28 904 aux élections générales de décembre dernier.