Une députée tanzanienne invitée à quitter le Parlement pour avoir porté des « pantalons serrés »

Une députée tanzanienne a été invitée à quitter l’Assemblée nationale parce que ses vêtements étaient jugés « étranges » mardi, suscitant la controverse alors même que les femmes parlementaires demandaient des excuses pour la députée. L’incident est devenu évident après qu’il soit devenu viral sur les réseaux sociaux de la façon dont Condester Sichwale, une législatrice tanzanienne, a été invitée à quitter l’assemblée à cause du pantalon moulant qu’elle portait. Selon certaines informations, un membre masculin du parlement, Hussein Amar, a évoqué le sujet des vêtements pour femmes et a déclaré que la façon dont certaines femmes s’habillaient était souvent inappropriée. Il a ensuite pointé du doigt Condester Sichwale et a déclaré : « Monsieur le Président, par exemple, ma sœur est assise à ma droite avec une chemise jaune. Regardez le pantalon qu’elle a porté, Monsieur le Président », Amar aurait dit.

À la suite des commentaires d’Amar, le président Job Ndugai a dit à Condester Sichwale de ne revenir qu’après qu’elle se soit « bien habillée ». « Allez bien vous habiller, et… rejoignez-nous plus tard », a déclaré Ndugai au législateur.

📌 LANCEMENT Le député tanzanien Condester Michael Sichlwe a fait sensation au parlement à Dodoma aujourd’hui « en portant un pantalon moulant noir et un haut jaune ». Le président du Parlement, Job Ndugai, l’a renvoyée pour avoir porté une « tenue non parlementaire ». 📷 @Hakingowi pic.twitter.com/n8vxabWLQV – Louis Jadwong (@Jadwong) 1 juin 2021

Amar a ensuite fait valoir que le Parlement était un « reflet de la société » et a déclaré que les règles du Parlement stipulaient que les femmes législatrices ne devaient pas porter de jeans ou de pantalons serrés. Les médias sociaux ont également été en effervescence dès que l’incident est devenu viral et beaucoup ont commenté en quoi cela montrait du sexisme et un autre exemple d’hommes surveillant les femmes et leurs vêtements.

Je suis ennuyé par cela. Comme vraiment? Je déteste quand les vêtements, les corps et les décisions des femmes sont contrôlés par les hommes. Et ce pantalon n’est pas serré !! Euh. Un tel voyage de puissance mysogoniste par le locuteur. — Tak 🇨🇦🇲🇼 (@Tak_Tkk) 1 juin 2021

A quoi ressemble leur tenue parlementaire ? Est-ce qu’ils ont un uniforme ou quelque chose comme ça ? Parce que je ne vois rien de mal à cela— Cert. Légendaire fauteur de troubles👻 (@Bio_teddy) 1 juin 2021

L’orateur a besoin d’être libéré. Le député qui l’a élevé vit manifestement à l’âge de pierre. — Lucy Minayo (@LMinayo) 1 juin 2021

Elle est en fait extrêmement intelligente et formelle dans cette tenue…… Le haut-parleur est en panne – Tom Agaba (@TomAgaba2) 1 juin 2021

Absurdité. Complétez l’absurdité. Ce n’est pas serré. Elle est entièrement habillée. Et les gens doivent arrêter de surveiller les femmes. — Valérie. (@ValNgugi) 1 juin 2021

Ndugai a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il y avait une plainte concernant des femmes législatrices portant des » vêtements inappropriés « . Les gardes de la chambre ont reçu l’ordre d’interdire l’entrée à quiconque n’est pas habillé correctement.

