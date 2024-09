Une députée RN reconnaît avoir détourné l’argent de son enveloppe parlementaire pour des dépenses personnelles

Selon Médiapart, Christine Engrand a utilisé 10.000 euros d’argent public pour s’offrir la garde de ses chiens ou un abonnement mensuel à un site de rencontres.

Le Rassemblement national fait parler de lui… pour de mauvaises raisons. Quelques jours avant le séminaire de rentrée des députés nationalistes, une affaire plane sur le parti à la flamme : l’utilisation très contestable des frais de mandat par l’élue du Pas-de-Calais Christine Engrand, révélée mardi par Médiapart . Parlementaire depuis deux ans, elle aurait consacré plus de 10.000 euros de deniers publics à des dépenses strictement personnelles entre 2022 et 2023. Parmi ces dernières, on trouve des paiements pour la garde de ses deux chiens (plusieurs milliers d’euros), un abonnement mensuel à un site de rencontres (39,99 euros) ou encore des obsèques (5971,94 euros)

Si la députée prétend avoir remboursé ces sommes litigieuses, après avoir été mise en cause par un ancien collaborateur auprès des services administratifs de l’Assemblée nationale et de la direction du RN, elle n’a pas subi de sanctions particulières. Au point d’être réinvestie par le parti à flamme lors des législatives. Ces pratiques sont pourtant contraires au code de déontologie du Palais Bourbon, qui interdit tout emploi privé des frais de mandats. «Je n’ai reçu aucune formation en 2022, je reconnais que j’aurais dû mieux lire le livre», fait valoir Christine Engrand auprès du site d’enquête. Depuis, l’ancienne conseillère générale du Pas-de-Calais a d’ailleurs engagé un comptable pour gérer ses factures et mieux séparer les dépenses entre le professionnel et le privé.

«Très court, pas du tout louable»

Alors qu’une enveloppe mensuelle de 5590 euros est versée par avance à chaque député, la lepéniste juge cette somme «très très court» et «pas du tout louable». Affirmant avoir trouvé une autre solution de garde pour ses chiens, cette ancienne médecin généraliste se lamente d’avoir «perdu en pouvoir d’achat» depuis son élection. Des propositions qui ont surpris certains cadres RN, avant d’être rattrapés dans un communiqué officiel de son bureau. «Madame la députée ne conteste pas ces maladresses de début de mandat» lors de la précédente mandature. Et d’ajouter : «Les nouvelles dépenses font l’objet d’un examen rigoureux afin d’éviter de nouvelles déconvenues.»