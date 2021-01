Une députée démocrate a été testée positive pour Covid-19, attribuant apparemment son infection à un groupe de républicains sans masque avec qui elle s’est réfugiée lors de l’émeute de Capitol Hill.

Alors que les partisans du président Donald Trump se déchaînaient dans le Capitole américain mercredi dernier, les législateurs à l’intérieur ont été conduits dans un lieu inconnu pour s’abriter. Cependant, le médecin du Capitole, le Dr Brian Monahan, a déclaré dimanche que ceux qui cherchaient un abri «Peut avoir été exposé à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus.»

On ignore encore si Monahan faisait référence à un législateur ou à un membre du personnel dans le coffre-fort. Un jour après la déclaration de Monahan, la représentante du New Jersey, âgée de 75 ans, Bonnie Watson Coleman (D) a annoncé lundi qu’elle s’était reposée positive pour Covid-19 et s’isolait à la maison avec «Symptômes légers, semblables à ceux du rhume.»

Watson Coleman a emballé son annonce avec du punch politique, appelant les émeutes «Insurrectionnel», et en soulignant que « Un certain nombre de membres dans l’espace ont ignoré les instructions de porter des masques. »

Ces membres républicains ont été vus à la caméra en déclin des masques faciaux distribués par la représentante du Delaware Lisa Blunt Rochester (D), et ont été désignés par des commentateurs libéraux pour le faire. Cependant, on ne sait pas si l’un des républicains refusant le masque a été infecté, ou si l’un d’entre eux était responsable de la transmission de la maladie à Watson Coleman.

Pourtant, le groupe de législateurs du GOP a été martelé par les démocrates de bas en haut du parti. S’adressant aux journalistes après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus à la télévision, le président élu Joe Biden a déclaré qu’il l’était « Consterné » pour voir les républicains baisser les masques.

