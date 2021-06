Une députée démocrate présente un projet de loi exigeant l’utilisation de mannequins féminins pour les crash tests – RT USA News

La représentante américaine Eleanor Holmes Norton (D-Washington, DC) a introduit une législation exigeant que le sexisme soit éliminé dans le monde des mannequins de crash-test, exigeant l’ajout de modèles fabriqués sous des formes féminines.

Norton a lancé le projet de loi mardi, se plaignant que le gouvernement fédéral n’utilise actuellement que des mannequins de crash test masculins et n’exige pas des constructeurs automobiles qu’ils emploient à la fois des mannequins masculins et féminins.

« Les femmes ont atteint l’égalité sur la route en matière de conduite, mais en ce qui concerne les tests de sécurité pour assurer leur sécurité sur la route, elles sont loin d’atteindre l’égalité », elle a dit. « Les normes des tests de collision sont incroyablement archaïques, et nous devons mettre à jour ces normes maintenant, d’autant plus que de plus en plus de personnes retourneront à leurs déplacements quotidiens au cours des prochains mois. »

Le projet de loi a été ridiculisé sur Twitter, des commentateurs suggérant que transgenres des mannequins de crash test seront ensuite nécessaires et que le gouvernement n’a même pas déterminé combien de mannequins actuels « s’identifier comme un homme ». En fait, certains ont remis en question toute la notion, arguant que le crash test les mannequins sont asexués.

Un autre observateur a plaisanté en disant que l’autorité de transport de Washington avait résolu le problème de l’approximation du large éventail de types de corps de passagers en utilisant de vrais coureurs comme mannequins de crash test.

Nous avons résolu ce problème sur #wmata il y a des années. Comment réalisez-vous des crash tests avec des mannequins qui se rapprochent du large éventail de morphologies de vos différents pilotes ? Pourquoi, faites simplement des pilotes vos mannequins de crash test ! https://t.co/SbJspqFnxu — Monsieur Métro (@MisterDCMetro) 1 juin 2021

D’autres ont réagi plus sérieusement, arguant contre l’absurdité apparente de donner la priorité aux genres factices lorsque l’Amérique est confrontée à des problèmes tels que l’augmentation de la dette, la montée des crimes violents et les craintes d’inflation.

Norton de DC présente un projet de loi exigeant «l’égalité des sexes» dans les mannequins de crash-test via @heures de lavagehttps://t.co/BSolFu9HUeNOW nous savons ce qui est important pour CE mannequin. La dette de 30 000 milliards de dollars, les millions de chômeurs, les craintes d’inflation réelles, les meurtres en hausse de 30 à 800% dans les grandes villes – peuvent attendre. pic.twitter.com/Yy79nOdCob – ProsperousUSA (@Prosperous1776) 1 juin 2021

Mais Norton a essayé de défendre sa législation basée davantage sur la sécurité que sur la justice sociale. En fait, son annonce faisait même référence aux différences biologiques entre les hommes et les femmes – un non-non pour certains militants du genre. Au-delà des différences de taille, a-t-elle déclaré, les hommes et les femmes diffèrent par des mesures telles que la force du cou et la posture, affectant la façon dont leur corps réagit en cas d’accident.

« Étant donné que les voitures ne doivent pas être testées en pensant à la sécurité des femmes, les femmes courent un risque plus élevé de blessures et de décès dans les accidents de voiture. » dit Norton. Elle a ajouté que les femmes victimes d’accidents de voiture sont 73% plus susceptibles que les hommes de subir des blessures graves ou la mort.





Il s’avère que les mannequins ne sont pas nécessairement modélisés avec précision pour les hommes non plus. Selon Consumer Reports, les mannequins actuels sont modelés sur un homme de 5 pieds 9 pouces et 171 livres, qui a été normalisé pour la première fois dans les années 1970. L’homme adulte américain moyen est toujours proche de cette taille, mais il pèse 198 livres et a un tour de taille de 40 pouces.

La National Highway Traffic Safety Administration a commencé à utiliser un mannequin féminin en 2003, des décennies après que les régulateurs ont soulevé la question, mais il s’agissait simplement d’une version plus petite du mâle et ne modélisait pas les différences de types corporels. C’était si générique, en fait, qu’il faisait double emploi en tant que femme adulte et enfant de 12 ou 13 ans. Lorsqu’il est utilisé, le « femelle » mannequin devait monter sur le siège passager.





