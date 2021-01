La députée républicaine Marjorie Taylor Greene estime que la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, était une opération «sous faux drapeau».

Dans des publications Facebook récemment publiées en mai 2018, le politicien géorgien a demandé pourquoi Scot Peterson, le flic en disgrâce qui était resté tristement célèbre à l’extérieur de l’école pendant l’attaque, recevait 8702 $ par mois en pension de l’État.

Plusieurs personnes ont répondu au message pour affirmer que la pension était un gain. Greene a exprimé son accord avec les commentaires, dont un qui disait: «C’est une récompense de garder la bouche fermée car il s’agissait d’un tir planifié sous faux drapeau.»

Le massacre de février 2018 au lycée de Floride a coûté la vie à 17 étudiants et membres du personnel. Cela a déclenché une poussée généralisée pour l’introduction de nouvelles lois sur le contrôle des armes à feu. La fusillade a également fait l’objet de nombreuses théories du complot, affirmant notamment que cela ne s’était jamais produit et que les étudiants étaient des acteurs de crise.

Les commentaires controversés de Greene ont été accueillis par une vague de condamnations, notamment de la part de politiciens, de fonctionnaires et de familles des victimes.

Marjorie Taylor Greene (R-GA) portant un «Trump Won» à la Chambre des représentants à Washington, DC, le 3 janvier 2021.





Fred Guttenberg, le père de la victime de 14 ans Jaime Guttenberg, a publié une série de tweets appelant Greene à démissionner du Congrès et à s’excuser pour ses remarques.

«Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il semble que vous pensiez ou pensiez à un moment donné que la fusillade dans une école en Floride était un faux drapeau ». il a dit.

.@mtgreenee, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il semble que vous pensez ou à un moment donné que la fusillade à l’école en Floride était un faux drapeau. Je sais que vous avez rencontré les parents de Parkland. Voici ma fille Jaime, elle a été tuée ce jour-là. Croyez-vous toujours cela? Pourquoi diriez-vous cela? https://t.co/vyxOqdI6lZ pic.twitter.com/vPjFsxynN8 – Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 19 janvier 2021

«Je sais que vous avez rencontré des parents de Parkland. Voici ma fille Jaime, elle a été tuée ce jour-là. Croyez-vous toujours cela? Pourquoi diriez-vous cela?

Ces commentaires ont été repris par le directeur de la gestion des urgences de Floride, Jared Moskowitz, qui a déclaré dans un tweet que Greene devrait visiter le site du massacre.

Un mémorial vu à l'extérieur de l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas alors que les élèves arrivent pour la première fois depuis la fusillade de masse à Parkland, Floride, États-Unis, le 28 février 2018.





David Hogg, qui était étudiant à l’école et est maintenant un activiste du contrôle des armes à feu, s’est également adressé à Twitter pour appeler Greene à démissionner. «Pourquoi avez-vous qualifié la fusillade de mon lycée de faux drapeau? 17 camarades de classe et membres du personnel sont morts – propager des complots à propos de cette tragédie est dégoûtant ». il m’a dit.

Ce n’est pas la première fois que Greene est au centre d’un tourbillon de controverses. Le compte Twitter du législateur pro-Trump a été temporairement suspendu dimanche après s’être disputé avec un responsable des élections en Géorgie, alléguant que la fraude était à blâmer pour la perte du second tour du Sénat par le GOP ce mois-ci.

La femme d’affaires conservatrice a précédemment exprimé son soutien à la théorie du complot de QAnon – qui, entre autres, affirme qu’une cabale de pédophiles sataniques contrôle le monde.

Elle a également fait des commentaires que les critiques qualifiaient d’islamophobes et d’antisémites. Malgré cela, Greene a obtenu des approbations républicaines de haut niveau et le soutien des électeurs du 14e district de Géorgie lors de la course au Congrès de novembre dernier.

