Une députée américaine s’excuse après une vidéo « à tâtons » — RT World News

Lauren Boebert se dit « humiliée » par la vidéo qui semble la montrer se comportant de manière inappropriée lors d’un spectacle auquel assistent des enfants

La députée républicaine Firebrand, Lauren Boebert, a présenté des excuses à la suite de la « difficile et humiliant » expérience d’avoir été expulsé d’une représentation théâtrale à Denver pour avoir eu un comportement inapproprié avec un compagnon masculin à Denver.

« Ces derniers jours ont été difficiles et pleins d’humilité » Boebert a déclaré dans un communiqué publié vendredi. « Je suis vraiment désolé pour l’attention indésirable que mon dimanche soir à Denver a portée à la communauté. »

Boebert, 36 ans, a expliqué dans le communiqué qu’elle traversait une période difficile. « Divorce difficile » cela a conduit à un « un temps personnel difficile pour moi et toute ma famille », mais qu’elle « Je n’ai tout simplement pas répondu à mes valeurs dimanche. »

Les images de vidéosurveillance de l’incident, devenues virales en ligne, semblent montrer le partenaire masculin de Boebert caressant ouvertement et à plusieurs reprises ses seins, tandis que les deux semblent également avoir les mains placées sur ou près de l’entrejambe de l’autre. Le spectacle a réuni de nombreux enfants, a noté samedi le journal britannique The Guardian.

Les rapports indiquent également que Boebert a « vapoté » tout au long de la représentation – une action interdite dans le théâtre – et a refusé de s’arrêter lorsqu’il a été confronté au personnel. Elle a également refusé une demande d’arrêt du vapotage lorsqu’une femme enceinte assise à proximité lui a demandé, a indiqué le New York Post.















La députée et son invité masculin ont été exclus de la représentation au cours du deuxième acte. Les images de son éjection semblent également la montrer montrant un majeur au personnel du théâtre, alors qu’elle aurait également demandé à la sécurité, « Est-ce que tu sais qui je suis? »

Mardi, après que les informations faisant état de son expulsion du théâtre soient devenues publiques, Boebert a fait valoir qu’elle avait été expulsée de la salle parce qu’elle avait fait trop l’éloge du spectacle, écrivant sur X (anciennement Twitter) qu’elle avait plaidé « Coupable de rire et de chanter trop fort ! » Cependant, les images et la déclaration ultérieure semblent contredire sa version initiale des événements.

Boebert, qui a été réélu au Congrès américain en 2022 à l’issue d’une course extrêmement serrée contre l’homme d’affaires démocrate Adam Frisch, est généralement considéré comme l’un des législateurs les plus controversés de Washington. Elle a suscité le mépris de ses collègues politiques de gauche pour divers commentaires et positions politiques, notamment contre la communauté LGBTQ.

Selon un rapport de la publication LGBTQ Advocate, l’invité masculin de Boebert au théâtre était Quinn Gallagher, propriétaire démocrate d’un bar qui accueille souvent des événements LGBTQ et des spectacles de dragsters.