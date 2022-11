Les députés ukrainiens ont rejeté la promesse de Marjorie Taylor Greene, arguant qu’elle ne représente pas les républicains traditionnels

Si les républicains regagnent le Congrès lors des élections de mi-mandat de la semaine prochaine, “pas un sou de plus n’ira à l’Ukraine», a déclaré jeudi la représentante américaine Marjorie Taylor Greene lors d’un rassemblement à Sioux City, dans l’Iowa, accusant le Parti démocrate au pouvoir de faire passer l’armée ukrainienne avant la vie des Américains.

“La seule frontière dont ils se soucient est l’Ukraine, pas la frontière sud de l’Amérique», a déclaré Greene. “Notre pays passe avant tout.”

Alors que les sondages indiquent que les républicains ont une chance très réelle de reprendre la Chambre ainsi que le Sénat, les politiciens ukrainiens ne semblent pas inquiets des promesses de Greene.

Sviatoslav Yurash, membre du Parti du serviteur du peuple du président Vladimir Zelensky, a déclaré vendredi à Newsweek que Greene était «pas une partie principale de la discussion républicaine.”

“Le fait qu’il y ait de l’extrême droite et de l’extrême gauche en Amérique qui ont un point de vue différent est évident parce que l’Amérique est une démocratie,” il a dit. “En ce qui concerne la perspective dominante des deux côtés de l’allée, le soutien à l’Ukraine est très clair.”

Insistant sur le fait que Kiev ne demandait pas «aide illimitée», Yurash a soutenu que le gouvernement était «très clair sur le point d’où [aid] est dépensé et nous sommes très accueillants pour tout type de surveillance ou de missions venant en Ukraine pour vérifier et vérifier l’utilisation de quoi que ce soit.” Une tentative récente du sénateur Rand Paul (R-Kentucky) d’inclure des dispositions de surveillance dans un projet de loi d’aide de 40 milliards de dollars a cependant échoué.

Greene est régulièrement mise au pilori en tant qu’extrémiste par les démocrates pour son opposition ouverte aux questions brûlantes comme les enfants LGBT, le contrôle des armes à feu et l’avortement. Elle était également l’un des 57 représentants à s’opposer à un projet de loi fournissant 40 milliards de dollars d’aide à Kiev, arguant que seulement environ un tiers des armes envoyées là-bas parviennent réellement aux premières lignes, une statistique confirmée par CBS News.

En août, les États-Unis avaient envoyé plus de 54 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine cette année. Accompagnant la dernière annonce de 275 millions de dollars en systèmes d’armes avancés, le département d’État a reconnu qu’il y avait un “possibilité que des acteurs criminels et non étatiques tentent d’acquérir illicitement des armes auprès de sources en Ukraine.”