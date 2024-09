Une dépression tropicale, un type de cyclone, pourrait se former dans le golfe du Mexique la semaine prochaine

Une zone de basse pression s’est formée au-dessus de la baie de Campeche, dans la partie sud du golfe du Mexique.

Photographie : Centre national des ouragans

Selon le National Hurricane Center, une dépression tropicale pourrait se former la semaine prochaine dans le golfe du Mexique.

Dans un prévision Samedi après-midi, le NHC a annoncé qu’une zone de basse pression s’était formée au-dessus de la baie de Campeche, dans la partie sud du golfe du Mexique. Elle provoquait des averses désorganisées et des orages.

Le système devrait dériver lentement vers le nord pendant plusieurs jours, et une dépression tropicale devrait se former au début ou au milieu de la semaine prochaine alors que le système se déplace près ou le long des côtes du golfe du Mexique et du Texas, a déclaré le NHC.

Selon le NHC, la probabilité de formation dans les prochaines 48 heures est de 50 % tandis que la probabilité de formation au cours des sept prochains jours est de 70 %.

On ne sait pas encore quelle sera la force de la dépression tropicale. Le golfe du Mexique est chaud à cette période de l’année et les températures peuvent favoriser le renforcement des tempêtes.

La crise climatique, principalement provoquée par la combustion des combustibles fossiles, réchauffe également les océans du monde à un rythme record. s’intensifier rapidement Ces phénomènes se produisent également plus fréquemment, rendant les communautés côtières vulnérables.

En règle générale, les dépressions tropicales – qui sont un type de cyclone tropical – ont une vitesse de vent de surface maximale soutenue pouvant atteindre 38 mph.

Si la dépression tropicale se transforme en tempête tropicale, elle sera nommée Francine, selon l’Austin American-Statesman signaléSamedi, le système arrosait le Texas et la Louisiane de fortes pluies depuis plusieurs jours.

« Le flanc nord de ce système se déplace vers l’extrême sud du golfe du Mexique », a déclaré Bryan Norcross, spécialiste des ouragans chez Fox Weather. dit. « Le système dépressionnaire non tropical et son front associé, qui ensemble ont arrosé le Texas et la Louisiane de fortes pluies, sont les deuxièmes composantes.

« Un front froid qui approche et qui va se déplacer dans le Golfe [on Saturday] est le troisième.

En plus de la dépression tropicale potentielle dans le golfe du Mexique, le NHC a suivi une zone de basse pression au-dessus de l’Atlantique tropical central, qui a également produit des averses et des orages désorganisés.

Dans ses prévisions, le NHC a indiqué que le système devrait se développer progressivement au cours de ses méandres au cours des prochains jours. Une dépression tropicale pourrait également se former au début de la semaine prochaine, et elle devrait se déplacer vers l’ouest-nord à environ 10 mph à travers l’Atlantique tropical central au cours de la deuxième ou de la dernière partie de la semaine prochaine.

Selon le NHC, la probabilité de formation de cette dépression tropicale entre samedi et lundi était faible, soit 10%. La probabilité de formation au cours de la semaine prochaine, à la date de samedi, était de 40%.