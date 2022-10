Une dent de requin géante découverte au fond de l’océan pourrait avoir des millions d’années

Parlez des chompers. Une équipe d’explorateurs océaniques a découvert une unité absolue d’une dent de requin et cela pourrait remonter à des millions d’années à une époque où des prédateurs colossaux parcouraient la mer.

La Description de l’équipe du navire d’exploration Nautilus la dent comme une “trouvaille géniale” mercredi. Bien que les chercheurs n’aient pas partagé de taille exacte, une photo de la dent sur une main humaine montre un spécimen substantiel. L’échantillon géant a été caché sous un revêtement de ferromanganèse. Les nodules formés à partir de minéraux de manganèse dans l’eau de mer peuvent s’accumuler à l’intérieur et autour des dents de requin.

E/V Nautilus



La Musée d’histoire naturelle de Londres autrefois partagé un regard sur un nodule de manganèse autour d’une dent de requin qui a été collecté en 1875. “Les nodules de manganèse se développent à un rythme de seulement ~ 2 mm par million d’années, ce qui en fait l’un des processus géologiques les plus lents que nous connaissions. Cela signifie que si un nodule atteint un rayon de 50 mm, il pourrait avoir 25 millions d’années”, a expliqué le musée.

L’âge potentiel et la grande taille de la dent trouvée par Nautilus pourraient faire allusion à son histoire d’origine. “Nous pensons qu’il appartenait au tristement célèbre mégalodon éteint, mais seul le temps (et une analyse plus approfondie en laboratoire) le dira”, a déclaré l’équipe. Mégalodon était un prédateur au sommet massif qui s’est éteint il y a des millions d’années. Les scientifiques ont découvert qu’il aurait pu manger proie de la taille des épaulards d’aujourd’hui. Pour de gros repas comme ça, il faut de grandes dents.

La découverte de fossiles provenait d’une expédition sur l’atoll Johnston, qui fait partie du monument national marin des îles éloignées du Pacifique situé à l’ouest d’Hawaï. Le véhicule télécommandé de l’équipe Nautilus, Hercules, a plongé et a ramassé le nodule à une profondeur de 10 130 pieds (3 089 mètres) sans savoir qu’une dent se cachait à l’intérieur.

E/V Nautilus est exploité par l’association à but non lucratif Ocean Exploration Trust, qui a pour mission d’étudier le monde sous les vagues et de partager ses découvertes avec le public par le biais d’efforts de sensibilisation. “Les expéditions sur Nautilus ne sont que le début de l’exploration car les échantillons sont traités et analysés pendant des années après le retour du navire au port”, a déclaré l’organisation.

Les scientifiques en océanographie Katie Kelly et Rebecca Robinson à l’Université de Rhode Island Laboratoire d’échantillons géologiques marins trouvé le fossile après avoir enlevé son matériau environnant. Ils l’étudient pour voir s’il peut être attribué à un mégalodon. Peu importe ce qu’ils trouvent, c’est un artefact impressionnant.