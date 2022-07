Une dénonciatrice conservatrice dit avoir discuté du tiers payant avec Patrick Brown

Une femme s’identifiant comme la dénonciatrice de la campagne de Patrick Brown dit avoir personnellement discuté avec la candidate à la direction conservatrice d’un arrangement pour qu’elle soit payée par une entreprise privée.

“M. Brown m’a dit qu’il était permis pour moi d’être employé par une entreprise en tant que consultant, puis que cette entreprise me fasse faire du bénévolat pour la campagne”, indique un communiqué publié par les avocats de Debbie Jodoin.

“Il m’a mis en contact par SMS avec un tiers à cette fin. Je lui ai fait confiance, mais au fil du temps, je suis devenu de plus en plus préoccupé par l’arrangement et je soupçonnais que ce n’était pas OK.”

Jodoin dit qu’elle a commencé à travailler comme organisatrice régionale pour la campagne de Brown en mai à sa demande et qu’elle a plus de deux décennies d’expérience avec le Parti conservateur.

Jodoin a fait part de ses préoccupations au Parti conservateur par l’intermédiaire de son conseiller juridique, indique le communiqué.

Mardi, le comité de direction du Parti conservateur a disqualifié Brown de la course à la direction, citant de “graves allégations d’actes répréhensibles” liés aux règles de financement.

Brown a rejeté toute suggestion d’acte répréhensible et a déclaré qu’il n’avait pas reçu de détails sur ces allégations de la part du parti avant d’être écarté.

Plus à venir …