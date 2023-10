Une dénonciation à Singapour a conduit à l’arrestation de Zhu des Trois Flèches

(Bloomberg) – Le cofondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, s’est retrouvé en prison à Singapour après que les liquidateurs ont décidé d’appliquer une pression maximale après des mois de disputes pour localiser les actifs du fonds spéculatif cryptographique en faillite.

Quelques jours après avoir obtenu une ordonnance d’un tribunal de Singapour passible d’une peine de quatre mois de prison pour non-coopération à la liquidation du fonds, les liquidateurs ont informé la police le 29 septembre que Zhu se dirigeait vers l’aéroport de Changi, ont déclaré des personnes proches du dossier : demander à ne pas être identifié en discutant d’informations privées.

Les liquidateurs surveillaient Zhu à Singapour, où il est connu pour organiser des rassemblements de dirigeants de crypto dans son luxueux manoir du quartier chic de Yarwood, a déclaré l’une des personnes. Ils ont ensuite suivi une voiture se rendant à l’aéroport depuis le manoir, a indiqué la personne.

La police a été alertée que Zhu pourrait se trouver dans la voiture et l’a arrêté lorsqu’il est apparu au terminal, ont indiqué les sources. Les autorités de Singapour ont confirmé le 5 octobre l’arrestation d’un homme anonyme de 36 ans à 14h50 le 29 septembre à l’aéroport lorsqu’on leur a demandé si Zhu avait été arrêté.

La directive qui a conduit Zhu en prison est une ordonnance d’incarcération. Le liquidateur, Teneo, a déclaré le 29 septembre avoir obtenu de telles commandes pour Zhu et l’autre fondateur de Three Arrows, Kyle Davies. Les ordonnances relèvent d’une affaire civile et aucun des deux hommes n’a fait l’objet d’accusations pénales à Singapour. En conséquence, la police ne recherchait pas activement Zhu et n’agissait que lorsque les liquidateurs l’avaient prévenue.

Trois flèches ont implosé en 2022 alors que les paris à effet de levier ont explosé, alimentant une déroute d’actifs numériques de 2 000 milliards de dollars qui a contribué à une série d’autres effondrements dans le secteur. Les liquidateurs ont accusé Zhu et Davies de ne pas avoir coopéré de manière significative à leur enquête et cherchent à récupérer 1,3 milliard de dollars auprès des deux.

Zhu et Davies font partie des anciens chouchous de la course haussière de la cryptographie à l’ère de la pandémie, dont la réputation a ensuite souffert lorsque le boom s’est transformé en faillite, révélant des pratiques risquées. Le principal parmi les magnats déchus est Sam Bankman-Fried, qui est jugé aux États-Unis pour avoir prétendument supervisé une fraude de plusieurs milliards de dollars sur la bourse FTX, aujourd’hui disparue. Bankman-Fried a nié les accusations portées contre lui.

Zhu et son représentant légal n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Teneo a refusé de commenter. La police de Singapour a déclaré qu’elle n’avait rien d’autre à dire au-delà de sa déclaration du 5 octobre.

Localisation de Davies

Un ordre d’incarcération place une personne sur une liste d’interdiction de vol, donc Zhu aurait probablement été arrêté par l’immigration s’il avait atteint le point de contrôle, ont indiqué les sources.

Les liquidateurs sont en contact avec les autorités du monde entier dans leurs efforts pour localiser Davies et font savoir à la communauté cryptographique qu’ils sont déterminés à le retrouver, a déclaré l’une des personnes.

Davies n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les liquidateurs demanderont aux autorités l’autorisation de rendre visite à Zhu dans la prison de Changi pour obtenir les informations dont ils ont besoin sur les actifs de Three Arrows et pourraient prendre d’autres mesures pour forcer la conformité s’il refuse de se rencontrer, ont indiqué les sources.

Conditions de prison

Les conditions typiques dans la prison de Changi incluent quatre détenus par cellule dormant sur des nattes de paille posées au sol plutôt que sur des lits. En revanche, le manoir de Zhu à Yarwood est une maison de deux étages et six chambres que lui et sa femme ont achetée en 2021 pour 48,8 millions de dollars singapouriens (36 millions de dollars) dans le cadre d’une fiducie, selon les archives publiques.

Zhu a déjà déclaré que ses efforts de bonne foi et ceux de Davies pour coopérer avec les liquidateurs « se sont heurtés à des appâts ». Dans une correspondance électronique soumise au tribunal des faillites de New York par les liquidateurs, les avocats de Davies et Zhu ont déclaré que les ordonnances judiciaires obtenues par les liquidateurs étaient « sans fondement ».

La banque centrale de Singapour a imposé à la mi-septembre des ordonnances d’interdiction de neuf ans aux deux hommes pour transgressions à Three Arrows, accusant le fonds de défaillances en matière de gestion des risques et fournissant de fausses informations.

Réprimande de Dubaï

En avril, les autorités de Dubaï ont réprimandé Zhu et Davies, ainsi que d’autres, pour avoir exploité et promu l’échange cryptographique OPNX sans la licence locale requise. Zhu a déjà déclaré que lui et Davies avaient contribué aux idées initiales d’OPNX mais n’étaient pas impliqués dans la gestion quotidienne.

Three Arrows était considéré comme l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants et les plus performants avant son effondrement. Elle a transféré son immatriculation vers les îles Vierges britanniques après avoir auparavant opéré à partir de Singapour. Un tribunal des îles Vierges britanniques a nommé Teneo en juin de l’année dernière pour liquider les actifs du fonds.

Les mesures visant à renforcer les normes en matière de cryptographie « inciteront à mettre davantage l’accent sur la gouvernance et la gestion des risques, ce qui aboutira à un écosystème plus robuste et plus fiable à long terme », a déclaré Angela Ang, conseillère politique principale de la société de renseignement blockchain TRM Labs.

(Mises à jour avec un commentaire d’un conseiller politique dans le dernier paragraphe.)

