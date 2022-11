Une démonstration insipide voit le Japon se vider de sa vie – et potentiellement de ses espoirs en Coupe du Monde de la FIFA

Il est difficile de comprendre quel était le plan de match du Japon dimanche alors qu’il affrontait le Costa Rica au stade Ahmad bin Ali lors de la Coupe du monde de football.

L’explication la plus logique est qu’ils avaient l’intention d’endormir l’opposition dans un faux sentiment de sécurité.

C’est la seule façon de comprendre une première mi-temps abjectement piétonne – des deux parties, pour être juste – qui aurait laissé les 41 479 présents se demander à quoi ressemblait tout ce tapage autour d’une Coupe du monde.

Mais le Japon était le plus grand coupable à blâmer pour la pure tristesse. Ils venaient de remporter une victoire massive 2-1 contre l’Allemagne il y a quatre jours, entrant dans un match contre des adversaires qui avaient été battus 7-0 par l’Espagne et sachant que la victoire leur garantirait presque une place en huitièmes de finale. 16.

2 Connexe

Malgré toute la possession dont ils se vantaient, ils ne semblaient guère intéressés à trouver une voie alternative vers le but lorsque le jeu répété sur les ailes n’a pas réussi à récolter les résultats souhaités.

Et même si le plan de match avait bien été d’ennuyer le Costa Rica à se soumettre (ce n’était évidemment pas le cas), le gros problème ?

Le Japon a fini par s’endormir et a finalement été frappé par l’archétype du coup de poing quand Keysher Fuller a sauté sur un laps de temps défensif avec neuf minutes à jouer pour marquer et offrir aux Costaricains un triomphe 1-0.

Donc, après tout le bon travail qu’ils ont accompli en battant l’Allemagne, beaucoup de choses ont été annulées et les Japonais ont maintenant la tâche peu enviable d’avoir besoin d’un résultat contre l’Espagne jeudi s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les joueurs devront certainement lever la main pour un affichage qui manquait désespérément d’urgence et d’invention.

Pourtant, l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu doit assumer la responsabilité principale avec certaines sélections d’équipe particulières.

Tout d’abord, il a choisi d’apporter cinq changements au XI qui a commencé contre l’Allemagne avec trois en attaque, comme Ritsu Doan, Ayase Ueda et Yuki Soma est venu pour Takefusa Kubo, Daizen Maeda et Junya Itō.

Promouvoir Doan sur le banc était compréhensible étant donné qu’il avait égalisé contre l’Allemagne en tant que remplaçant, mais l’inclusion d’Ueda et de Soma – tous deux avec moins de dix sélections respectivement – ​​était plus difficile à rationaliser, en particulier avec les goûts. de Kaoru Mitoma, Takuma Asano et Takumi Minamino attendant dans les coulisses.

Kaoru Mitoma a offert au Japon une injection d’intention offensive lorsqu’il est entré après l’heure de jeu, mais trop peu de ses coéquipiers ont emboîté le pas lors de la défaite 1-0 de dimanche contre le Costa Rica dans le groupe E de la Coupe du monde de football 2022. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Le trio de Doan, Ueda et Soma – avec le meneur de jeu en chef Daïchi Kamada – a passé toute la première mi-temps à ressembler à un quatuor qui n’avait pas beaucoup joué ensemble auparavant. La vérité est qu’ils ne l’ont pas fait.

Alors que la salle des machines de Wataru Endo et Hidemasa Morita a continué à gagner la possession au milieu du parc, toute attaque potentielle a échoué en quelques secondes alors que le Samurai Blue avait du mal à enchaîner plus de trois passes ensemble dans le dernier tiers.

Les changements sont finalement survenus après la pause, Moriyasu ayant choisi de passer à un arrière-trois, le même mouvement qui a conduit à leur renaissance contre les Allemands.

Étrangement, encore une fois, au lieu de Takehiro Tomiyasuqui avait admirablement performé quatre jours plus tôt, c’était Hiroki Itō qui est devenu le défenseur central supplémentaire uniquement pour qu’il cède constamment la possession avec de longues passes désordonnées qui frôlent les tentatives ridicules.

Il a fallu attendre après l’heure de jeu pour que Moriyasu fasse venir Mitoma, sans doute le joueur le plus excitant du Japon, et il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à causer des problèmes au Costa Rica sur la gauche.

Malheureusement pour le Japon, il combattait une cause solitaire. Trop de gens autour de lui avaient déjà été endormis dans la léthargie de leur propre fait.

Au lieu de cela, c’est le Costa Rica qui a réussi à trouver ce petit plus de vie en eux à la fin pour remporter la victoire.

Le Japon devra maintenant se réveiller de son sommeil – et cela ne devrait pas être trop difficile compte tenu du choc brutal qui l’attend sous la forme de l’Espagne – de peur qu’il ne veuille que sa campagne de Coupe du monde se termine en phase de groupes.