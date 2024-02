Une démonstration de drapeau rend hommage aux Palestiniens tués à Gaza

Les étudiants pour la justice en Palestine ont placé une exposition représentant le drapeau palestinien sur le terrain devant Francis Hall le 8 février en guise de manifestation pour honorer les habitants de Gaza tués par les forces israéliennes depuis octobre.

L’exposition comprenait environ 23 000 petits drapeaux plantés dans le sol, qui formaient ensemble le drapeau palestinien. Les noms d’environ 27 000 personnes tuées ont été inscrits sur chacun des drapeaux afin d’honorer leur vie, selon Lena Abushaban, étudiante de quatrième année et présidente du SJP.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après une attaque le 7 octobre contre des villes israéliennes à l’extérieur de la bande de Gaza par des militants du Hamas, qui a conduit à une intensification des actions militaires, selon le Presse associée. Depuis lors, plus de 25 105 Palestiniens ont été tués à Gaza et plus de 62 681 ont été blessés au 21 janvier, selon PA.

Abushaban a déclaré qu’il était important pour le SJP d’avoir la chance d’honorer les vies perdues.

“Certains drapeaux ne portent pas de nom pour représenter des corps non identifiés qui sont malheureusement toujours sous les décombres”, a déclaré Abushaban. “C’est juste que nous essayons d’honorer nos martyrs depuis ici.”

Abushaban a déclaré que la manifestation avait été transmise par la section SJP de l’Université de Chicago, qui l’avait affichée sur son campus avant de décider de donner les drapeaux à d’autres universités pour diffuser le message dans la région de Chicago.

La section SJP de l’Université de Chicago n’a pas pu être contactée pour commenter.

Cette idée fait partie d’une initiative plus large menée par des sections universitaires du SJP, notamment l’Université de l’Illinois à Chicago et l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, qui avaient auparavant installé leurs propres expositions, selon Abushaban. Elle a déclaré que Loyola SJP prévoyait de le transmettre à une autre université de la région de Chicago, même si l’on ne sait pas encore qui le recevra.

Les sections SJP de l’Université de l’Illinois à Chicago et de l’Illinois Urbana-Champaign n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Phoenix.

Abushaban a déclaré que la manifestation avait bien fonctionné avec l’Université de Chicago car ils cherchaient à transmettre les drapeaux au même moment où le SJP Loyola cherchait à faire une manifestation en l’honneur des Gazaouis qui ont été tués.

« Les fournitures ne sont pas si faciles d’accès pour nous en ce moment », a déclaré Abushaban. “Nous avons pu les prendre parce que tous les SJP travaillent ensemble via SJP Chicago.”

Abushaban a déclaré que pour que les drapeaux soient déployés pour la journée, les membres du SJP ont commencé à planter les drapeaux dans le sol le 8 février à 8 heures du matin.

Les expositions fixes ne peuvent rester exposées que pendant cinq jours consécutifs ou moins et ne peuvent pas être exposées pendant les vacances universitaires, selon Loyola. normes communautaires. Le sponsor est responsable de tout dommage à la propriété universitaire résultant de l’exposition.

Melissa Beerbower, étudiante en quatrième année, a déclaré qu’elle n’avait pas compris ce qu’était la manifestation lorsqu’elle l’a vue pour la première fois, mais elle pense que c’est un exemple important de la façon dont les étudiants sont autorisés à s’exprimer pleinement et à exprimer leurs convictions sur le campus.

« Je pense que la Palestine devrait continuer à avoir une visibilité sur le campus parce que le problème n’a pas disparu », a déclaré Beerbower. “Je ne pense pas qu’il soit acceptable que les gens l’oublient.”

Pour les expositions fixes, l’université demande aux étudiants de contacter le doyen des étudiants à l’avance et de les informer de l’événement, conformément aux normes communautaires. Après avoir contacté, les organisateurs doivent rencontrer le doyen des étudiants pour passer en revue les détails de la manifestation et s’assurer que toutes les directives de l’université sont respectées.

Le porte-parole de Loyola, Matt McDermott, a écrit dans un e-mail adressé à The Phoenix que SJP avait suivi toutes ces directives et avait réussi à faire approuver la démonstration par le doyen des étudiants avant sa mise en œuvre.

Abushaban a déclaré que la manifestation n’avait eu lieu que le 8 février et qu’elle l’avait supprimée dans la soirée.

Abushaban a déclaré que la manifestation était censée se dérouler sur le West Quad, mais ils ont reçu un avis de l’université leur indiquant qu’ils étaient transférés sur le terrain en face de Francis Hall en raison de problèmes de plomberie sur le West Quad.

“L’université nous a informés du problème avec les drapeaux sur le quad une fois que je les en ai informés”, a déclaré Abushaban. « Nous étions confus parce que notre affichage fixe suivait les directives communautaires de Loyola, y compris l’installation de drapeaux dans le sol. Ils nous ont donné d’autres options pour présenter les drapeaux sur le West Quad qui ne nécessitaient pas de les planter dans le sol, mais celles-ci auraient doublé, voire triplé, notre temps d’installation, et nous n’avions que la journée pour les afficher.

Abushaban a déclaré que l’université leur avait accordé un délai strict de 8 heures du matin à 22 heures le 8 février. Les membres du SJP ont demandé une prolongation en raison du mauvais temps, mais leur demande a été refusée et on leur a demandé de continuer à retirer l’exposition comme prévu malgré la boue, la bruine et il faisait froid alors qu’ils retiraient l’écran, selon Abushaban.

« Nous étions vraiment frustrés parce que nous avions vu d’autres organisations afficher des drapeaux et nous avions l’impression que l’endroit était caché du campus », a déclaré Abushaban. « Cela me peine également qu’une exposition pacifique de 27 000 Gazaouis assassinés – une exposition que nous voulions seulement montrer pour honorer leur vie – ait été si difficile à obtenir. »

McDermott a écrit dans un e-mail adressé au Phoenix qu’il y a des tuyaux situés sous terre sur le West Quad qui ne permettent pas de démonstrations fixes impliquant de placer des pieux de toute sorte dans le sol.

“Il y a une ligne de flottaison sous West Quad qui pourrait être compromise par le placement de bâtons pointus dans cette zone”, a écrit McDermott.

En novembre 2022, les étudiants de Loyola ont placé 7 057 mini-drapeaux américains sur le West Quad en l’honneur de la Journée des anciens combattants sans suivre les procédures décrites dans les normes communautaires. L’université a demandé qu’ils soient retirés le même jour, invoquant le même problème de plomberie, avait précédemment rapporté The Phoenix.

Diyanka Laemmle, une étudiante de première année, a déclaré qu’elle avait participé à l’une des manifestations organisées par le SJP dans le passé et qu’elle pensait que c’était « cool » que l’université ait autorisé cette manifestation et qu’il s’agissait d’une manifestation « assez significative ».

“Je sais que c’est très controversé, mais je pense que tout le monde peut être d’accord sur le fait que ce qui se passe est mal”, a déclaré Laemmle.

Abushaban a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir l’occasion de pleurer les pertes de vies humaines à l’étranger sur le campus.

“Je suis juste content que nous ayons pu faire cela”, a déclaré Abushaban. « J’ai également pu honorer ma propre famille et les vies que j’ai perdues. Et je suis juste heureux que tout le monde, du SJP et hors du SJP, ait pu passer et voir les drapeaux.

Image en vedette par Lilli Malone / The Phoenix