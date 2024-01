Une démocrate de la Chambre des représentants expulsée de l’audience du comité où elle s’est écrasée pour avoir partagé de la « propagande communiste »

Je viens d’être expulsé d’une audition de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la politique cubaine parce que le président républicain n’aimait pas mes opinions.

Je partagerais bien le livestream, mais les républicains ont coupé le son lorsque je me suis levé pour me défendre et les appeler. pic.twitter.com/eqV1ymor9j

– Représentante Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 18 janvier 2024