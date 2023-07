Une demande incertaine assombrit l’avenir des exportations canadiennes de GNL prévues, selon des experts

Les projets canadiens de gaz naturel liquéfié cherchant à combler les lacunes du marché mondial laissées par l’absence de gaz russe pourraient se heurter à des conditions plus difficiles que prévu, ont déclaré des experts de l’industrie lors d’une conférence mondiale à Vancouver.

Ils ont déclaré que le consensus parmi les économistes est que la pénurie de gaz en Europe causée par la guerre en Ukraine ne devrait pas durer au-delà de 10 ans, tandis que la montée des énergies renouvelables réduira la demande à partir de 2030.

Peter Abdo, directeur commercial du GNL pour le géant allemand de l’énergie Uniper, a déclaré lors de la conférence LNG 2023 que son entreprise s’engage à conclure des contrats de 10 ans avec des fournisseurs potentiels – mais les accords à plus long terme seront plus difficiles en raison de l’incertitude à long terme de l’Europe. demande de gaz naturel.

« Je suppose que la mise en garde est que si un acteur européen conclut un contrat à long terme quels que soient les avantages du portefeuille, assurons-nous simplement que nous avons suffisamment de flexibilité dans cet accord pour l’amener en Asie ou sur un autre marché, au cas où nous serions confrontés à une situation telle que du gaz échoué », a déclaré Abdo.

Octavio Simoes, président et chef de la direction de la société américaine de gaz naturel Tellurian, a convenu que la plus grande opportunité ouverte par la pénurie de gaz en Europe se trouve en Asie, une région avec des perspectives à long terme beaucoup plus prometteuses en matière de demande de GNL.

Cependant, Simoes a déclaré que des défis subsistaient sur ce front.

Il a déclaré à la conférence que la pénurie actuelle de gaz en Europe a révélé un défi fondamental pour quiconque souhaite vendre du GNL en Asie, comme prévu par des projets en Colombie-Britannique – le prix peut être le facteur déterminant ultime, et non les normes environnementales vantées par l’Occident.

Simoes a déclaré que des pays européens tels que l’Allemagne se sont lancés sur le marché du GNL au cours des deux dernières années pour remplacer le gaz russe, payant plus pour le produit et essentiellement « le prenant du reste du monde » tout en faisant grimper les prix.

Il a déclaré que les prix élevés ont poussé le Pakistan à abandonner ses plans d’achat de gaz naturel et à quadrupler ses engagements envers le charbon, et des tendances similaires se produisent en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines.

« Je considère cela en partant du principe que nous avons environ la moitié de la population (mondiale) – 4 milliards de personnes – vivant avec moins de 7 dollars par jour », a déclaré Simoes. « Donc, quoi que nous fassions pour décarboner, si ce n’est pas abordable, cela n’arrivera pas. »

Plus tôt dans la conférence, le PDG de LNG Canada, Jason Klein, avait déclaré que le Canada serait compétitif sur le marché mondial, en partie en raison de ses normes environnementales et sociales élevées.

Klein a déclaré que l’installation d’exportation de 40 milliards de dollars de LNG Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique – la seule du genre à atteindre le stade de la construction sur la côte ouest canadienne – est achevée à environ 85% et devrait commencer les exportations d’ici le «milieu de la décennie». ”

Dans une déclaration écrite, la direction du projet de GNL en coentreprise de 40 milliards de dollars a déclaré qu’elle ne commentait pas les prix et les conditions du marché, mais a réitéré que l’installation produira un approvisionnement abordable grâce à «un équipement hautement efficace» et «l’accès à un approvisionnement abondant en faible -coût » du gaz naturel canadien.

Le PDG du géant multinational de l’énergie Petronas, qui soutient LNG Canada, a déclaré mardi qu’il convenait que les prix joueraient un rôle important alors que les pays asiatiques décident d’importer du GNL, de passer aux énergies renouvelables ou de rester avec le charbon.

Mais Muhammad Taufik a déclaré à la conférence que chaque marché a une dynamique unique et que l’accent mis par le GNL canadien sur les normes environnementales et sociales a un marché dans de nombreux pays asiatiques.

Cette demande augmentera, a-t-il dit, à mesure que les gouvernements du monde entier élaborent des politiques de tarification du carbone plus concrètes, ce qui inciterait davantage les pays à acheter des carburants moins polluants comme le GNL.

« Ils voudront ce GNL de haute qualité », a-t-il déclaré lors de la conférence. « Je peux déjà vous dire que mon équipe marketing et commerciale livre déjà – ou a déjà livré – du GNL neutre en carbone, et il y a des clients qui demandent spécifiquement des cargaisons à réduction de carbone. »

L’un de ces marchés serait la Chine, a déclaré Keith Martin, vice-président senior de PetroChina International.

Martin a déclaré que l’annonce du président chinois Xi Jinping aux Nations unies il y a deux ans que la Chine atteindrait la neutralité carbone avant 2060 a mis la deuxième économie mondiale strictement sur la voie de l’achat de carburants à faibles émissions tels que le GNL.

« Lorsque le président Xi a prononcé ce discours à l’ONU, ce n’était pas qu’un discours », a déclaré Martin. « C’était un ordre. »

Muhammad Taufik a déclaré que la comparaison des coûts et des avantages du GNL dans son ensemble, par rapport au charbon et aux énergies renouvelables, pourrait jouer à son avantage en Asie.

La clé pour LNG Canada et d’autres projets canadiens, a-t-il dit, est le timing, ce qui rend impératif que la production ne soit pas retardée, manquant ainsi la fenêtre.

« Un appel à nos amis canadiens : vous avez probablement l’une des opportunités les plus uniques de faire partie de la solution mondiale », a-t-il déclaré. « Vous êtes naturellement positionné pour répondre à ces marchés, et je pense que ce serait une énorme opportunité perdue si nous ne pivotions pas pour répondre réellement à ces besoins. »

secteur de l’énergieLNGoil et gaz