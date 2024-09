Une demande en mariage sur scène fait vibrer le public à guichets fermés de Toronto lors d’un spectacle de métal

Les étoiles montantes du métal britannique Green Lung ont enthousiasmé un public à guichets fermés à Toronto mardi pour le tout premier spectacle du groupe dans la ville – mais ce soir-là, les plus grands applaudissements de la foule n’étaient peut-être pas du tout pour le groupe.

Ce n’est pas comme si le quintet avait déçu, loin de là. Voir le groupe de stoner/doom en live ressemble beaucoup à ce que l’on a dû ressentir en voyant Black Sabbath au début des années 1970, avec une puissance vive et débridée associée à une musicalité vertigineuse et à des thèmes occultes.

Mais Jacob Marsh, un résident de Buffalo, a peut-être volé la vedette lorsqu’il s’est mis à genoux sur scène au Velvet Underground au milieu de son concert et a demandé en mariage son partenaire de longue date, Jared Pease, provoquant l’explosion totale de la foule.

« Je n’avais jamais rien fait de tel », a déclaré Marsh à CBC News lors d’une entrevue.

« Le [metal] « La communauté a toujours été très accueillante et sympathique, j’avais donc bon espoir qu’elle serait bien accueillie. »

REGARDER | Les débuts d’un mariage de métal : Un couple se fiance sur scène lors d’un spectacle de métal à Toronto Jacob Marsh, résident de Buffalo, a demandé en mariage son partenaire de longue date Jared Pease sur scène au Velvet Underground au centre-ville de Toronto mardi soir, au milieu d’un set interprété par le groupe de métal britannique Green Lung.

Pease travaille comme ingénieur du son et a déclaré que la seule idée qu’il avait que quelque chose se tramait était lorsque, lors du spectacle, Marsh lui a demandé de quel côté de la scène se trouvait le côté gauche de la scène, tout en demandant des conseils sur la façon de parler dans un microphone.

« Et je me suis dit : ‘C’est une question étrange, mais nous allons y répondre’ », a-t-il déclaré en riant.

Marsh a déclaré que son plan s’était concrétisé cette semaine lorsque le groupe a répondu à une demande par courrier électronique pour aider à la proposition, et la bague – comportant un saphir étoilé noir trouvé par un ami et serti dans une bague lourde par un deuxième ami – a été terminée.

« J’ai essayé de faire la bague que je lui ai offerte avec le plus de métal possible », a déclaré Marsh. « Il ressemble à un grand Viking, alors j’ai pensé qu’elle lui irait. »

Marsh dit que la pierre utilisée dans la bague de fiançailles est un saphir étoilé noir. (Soumis par Jacob Marsh)

Le chanteur de Green Lung, Tom Templar, a déclaré à CBC News dans un communiqué que la première tournée du groupe aux États-Unis et au Canada a été remplie de moments spéciaux, la proposition étant l’un des plus mémorables.

« Ce fut un honneur d’en faire partie », a déclaré Templar.

« Nous leur souhaitons une longue et heureuse vie ensemble et les remercions d’avoir ajouté une touche de romantisme à notre interprétation d’Oceans of Time. L’amour (et le heavy metal) triomphe de tout ! »

Les deux hommes ont déclaré avoir été stupéfaits par la réaction de la foule, qui les a suivis tout au long de la soirée, même lorsqu’ils se trouvaient à quelques pâtés de maisons de la salle de concert de Queen Street W.

« C’est ce que j’ai toujours aimé dans la communauté du métal : elle a toujours été si inclusive et si accueillante », a déclaré Pease. « Tout le monde est accepté, peu importe qui vous êtes. »