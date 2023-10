Une demande de financement supplémentaire pour l’aide à Israël et à l’Ukraine pourrait arriver cette semaine

Les principaux législateurs se préparent à une demande de financement supplémentaire de la Maison Blanche pour une aide supplémentaire à Israël et à l’Ukraine dès cette semaine, dans un contexte de guerre en cours dans les deux pays, ont déclaré à NBC News deux collaborateurs du Congrès et deux responsables de l’administration.

La demande pourrait être soumise au Congrès dans la seconde moitié de cette semaine mais aucune décision finale n’a été prise, ont indiqué les sources.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a signalé cette action potentielle cette semaine lors d’une interview dimanche sur « Face the Nation » de CBS.

« Le président a clairement indiqué qu’il se présenterait au Congrès avec un programme de financement pour l’Ukraine ainsi qu’un soutien continu à Israël », a-t-il déclaré. « Vous pouvez vous attendre à un engagement intensif avec le Congrès cette semaine même, alors que nous travaillons sur un tel paquet et cherchons à obtenir un soutien bipartisan pour celui-ci. »

Les détails spécifiques de l’enveloppe, tels que le montant de l’aide humanitaire à l’un ou l’autre pays, n’ont pas encore été rendus publics.

S’adressant aux journalistes dimanche à Tel Aviv, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., qui dirige une délégation du Congrès en Israël, a déclaré que lui et d’autres membres avaient discuté avec les dirigeants israéliens de leurs besoins.

Nous avons entendu les « dirigeants israéliens nous parler de ce qui est nécessaire, et en matière de munitions, nous avons entendu parler de bombes à guidage de précision. Nous avons entendu parler du remplacement du Dôme de Fer. Nous avons entendu parler de mortiers de 155 millimètres. Nous avons entendu parler des JDAM. [joint direct attack munitions] et bien d’autres choses », a déclaré Schumer. « Et nous avons également parlé des types d’aide en matière de renseignement dont ils avaient besoin ainsi que de l’aide diplomatique que nous pourrions également être en mesure de leur apporter. »

Schumer a déclaré qu’il demanderait aux sénateurs démocrates Jack Reed du Rhode Island, Patty Murray de Washington et Ben Cardin du Maryland – respectivement présidents des comités des services armés, des crédits et des relations étrangères – de travailler avec leurs homologues républicains et les responsables de l’administration Biden pour produire « le package le plus généreux possible ».

Schumer a ajouté que le Sénat agirait en premier et n’attendrait pas la Chambre. Les législateurs des deux côtés de l’allée ont rencontré vendredi des responsables de la Maison Blanche pour discuter des projets d’envoi d’aide à Israël.

Il a déclaré que les législateurs avaient fait savoir aux responsables israéliens, notamment au Premier ministre Benjamin Netanyahu, que l’aide humanitaire ferait également partie du financement que le Congrès pourrait approuver.

« Nous leur avons également dit que c’était vraiment important et que c’est difficile, nous savons que c’est difficile mais nous devons quand même minimiser les pertes civiles à Gaza », a déclaré Schumer.

À la suite de l’attaque brutale du Hamas contre Israël, la Maison Blanche et certains législateurs clés ont discuté d’un lien entre l’aide à l’Ukraine et celle d’Israël. Cependant, certains républicains de la Chambre des représentants sont opposés à cette idée.

Des responsables de l’administration Biden ont déclaré en privé aux législateurs que la Maison Blanche préparait une demande de financement supplémentaire à soumettre au Congrès qui comprend de l’argent pour Israël, l’Ukraine, Taiwan et la sécurité des frontières américaines, ont déclaré la semaine dernière à NBC News deux responsables du Congrès, un responsable de l’administration et un responsable de la défense. .

Les responsables de l’administration ont déclaré que cette demande viserait à répondre aux préoccupations liées à la pression que la fourniture d’un soutien militaire supplémentaire à Israël, à l’Ukraine et à Taiwan imposerait aux stocks du ministère de la Défense, a indiqué la source, en demandant de l’argent pour fabriquer davantage d’armes.