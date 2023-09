Une délégation syrienne demande à Ottawa d’aider rapidement les détenus canadiens

OTTAWA –

Une délégation humanitaire a pu obtenir des preuves de vie auprès de certains Canadiens détenus sans inculpation depuis des années dans les prisons et les camps de détention du nord-est de la Syrie.

Lors d’une conférence de presse, le sénateur Kim Pate, qui dirigeait la délégation, a déclaré aux journalistes que le groupe avait pu s’entretenir avec deux hommes et quatre femmes emprisonnés que le gouvernement fédéral soupçonne d’avoir des liens avec l’État islamique.

La délégation a présenté ses nouvelles informations aux responsables d’Affaires mondiales pour renforcer les arguments en faveur du rapatriement des Canadiens restants.

Au cours de leur visite de cinq jours, Pate a déclaré que l’armée turque avait lancé des attaques dans la région pour éliminer les dernières cellules de l’EI, tandis que le camp de détention d’Al-Roj était en proie à une épidémie de tuberculose.

« Rien dans ma vie professionnelle ne m’a préparé à l’expérience que j’allais vivre la semaine dernière », a déclaré Pate. « Le Canada n’a pas rempli ses obligations en matière de droits de la personne. »

UNE IMAGE PLUS CLAIRE DES DÉTENUS RESTANTS

Au moins 26 personnes ayant des liens avec le Canada sont toujours détenues par les autorités kurdes. La moitié d’entre eux sont des enfants.

Parmi eux se trouvent neuf Canadiens, une Québécoise et ses six enfants ainsi que trois mères étrangères de 13 enfants canadiens.

Les maris des femmes étrangères sont morts pendant la guerre civile syrienne, ou sont portés disparus ou détenus.

Même s’il y avait des problèmes de sécurité, Pate affirme que le groupe a été assisté par des responsables « ouverts et accueillants » de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES), qui ont aidé à atténuer les risques.

Affaires mondiales Canada a déjà fait valoir qu’il était trop dangereux pour les agents consulaires de visiter la région.

Le diplomate à la retraite Scott Heatherington affirme que l’expérience de la délégation montre qu’il est possible d’envoyer des officiers dans la région avec une bonne planification. Il craint que les responsables gouvernementaux n’aient pas assumé leurs responsabilités envers les citoyens détenus en raison de liens présumés avec l’EI.

« Il était clair pour nous qu’il n’y avait pas de scénario commun quant à la manière ou à la raison pour laquelle ces individus se sont retrouvés dans le nord-est de la Syrie à l’époque où la région était sous l’emprise cruelle du contrôle de l’Etat islamique, et nombre d’entre eux sont désormais piégés dans des circonstances troublantes et très contraignantes. .»

La délégation de la société civile demande également au gouvernement d’engager les autorités kurdes à rapatrier immédiatement les Canadiens.

Le groupe affirme que le gouvernement devrait également fournir des ressources pour aider l’AANES à mener des essais. Les autorités kurdes affirment ne disposer que de 30 juges pour juger près de 5 000 terroristes présumés en détention.

SÉPARATION FORCÉE DES FAMILLES

La délégation a passé la majeure partie de son temps à écouter les préoccupations de quatre femmes qui s’inquiètent de la séparation imposée par le gouvernement d’avec leurs enfants.

Affaires mondiales a dit aux mères que le gouvernement était prêt à rapatrier leurs enfants, mais pas eux.

« Nous connaissons bien au Canada l’impact de la séparation des enfants de leurs mères, de la séparation des enfants et des familles de leurs communautés », a déclaré Pate, qui affirme que le gouvernement aurait dû tirer les leçons de son traitement envers les peuples autochtones.

Pate dit que la délégation a rencontré des responsables d’Affaires mondiales et de l’immigration pour exiger que les femmes obtiennent des permis de résidence temporaire afin qu’elles puissent voyager au Canada avec leurs enfants.

Pate dit que le Canada doit également contribuer davantage de fonds à l’AANES pour aider les autorités kurdes à subvenir aux besoins de base.

« Ils n’ont pas suffisamment de médicaments. Ils n’ont pas assez de médecins. Ils n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour nourrir et loger leurs enfants, et certainement pas pour les éduquer », a déclaré Pate.

VISITES DE PRISON

La délégation souhaitait rencontrer neuf Canadiens détenus au secret depuis des années, mais n’a pu en rencontrer que deux.

Le dernier jour de leur visite, les délégués ont pu s’entretenir avec Muhammad Ali et Jack Letts, détenus dans des prisons distinctes à Haskah et Qamishli. Les hommes ont déclaré à la délégation qu’ils n’avaient pas parlé aux responsables canadiens depuis plus de cinq ans.

« Notre visite a été une surprise inattendue. Et je pense que nous pouvons parler d’une source de soulagement et d’espoir », a déclaré Alex Neve, professeur à l’Université d’Ottawa.

Ali, originaire de Mississauga, en Ontario. a déclaré qu’il avait été interrogé au moins 25 fois par des responsables américains qui, selon lui, travaillaient avec le FBI, mais qu’il n’avait parlé à aucun membre du personnel consulaire canadien.

Le gouvernement fédéral allègue que ces hommes ont rejoint l’EI pendant la guerre civile syrienne, mais n’a pas porté d’accusations contre eux et n’a divulgué aucune preuve de leurs menaces à la sécurité devant les tribunaux canadiens.

Neve a déclaré qu’après avoir entendu les récits des hommes, il avait pensé à Guantanamo Bay et aux sites de détention noirs de type CIA.

« Ils sont entreposés avec des milliers d’autres pays étrangers… hors de portée de la loi, loin de tout examen extérieur », a déclaré Neve.

Neve a déclaré qu’Ali et Letts avaient des problèmes de santé qu’ils n’avaient pas pu divulguer pleinement lors des entretiens menés sous la surveillance des responsables kurdes.

UNE MÈRE qualifie les actions du gouvernement de « campagne cruelle »

Lors de leur conversation avec Letts, le prisonnier a déclaré à la délégation qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer « honnêtement » pourquoi il se trouvait en Syrie et qu’il avait déjà parlé aux médias « sous la contrainte ». Letts a été déchu de sa citoyenneté britannique après avoir déclaré à des journalistes britanniques qu’il avait rejoint l’Etat islamique. Letts a déclaré à la délégation qu’il avait parlé aux journalistes en présence de gardiens de prison.

Dans un courriel adressé à CTV News, la mère de Lett, Sally Lane, a déclaré que la visite de la délégation avait permis d’obtenir en cinq jours ce que « le gouvernement tout entier prétendait incapable de faire en six ans – en disant que c’était « trop difficile » et « trop dangereux » même de le faire. allez dans la région.

Lane dit que les mises à jour de la délégation ont révélé que son fils « Jack tient à peine le coup ».

« Maintenant que les mensonges du gouvernement ont été dévoilés, il est temps pour lui d’abandonner sa campagne cruelle contre les familles qui veulent simplement mettre fin à ce cauchemar et ramener nos proches à la maison », a déclaré Lane dans son courrier électronique.

contestations judiciaires multiples

Dans sa réponse, Affaires mondiales Canada a déclaré :

« La sûreté et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Alors que les conditions de vie se détériorent dans les camps, nous restons particulièrement préoccupés par la santé et le bien-être des enfants canadiens.

Le commentaire d’Affaires mondiales a été envoyé près de huit heures après que CTV News a demandé des informations et reflète ce que le ministère a dit dans des déclarations précédentes.

Les avocats représentant les familles d’Ali et Letts portent leur cause devant la Cour suprême après que la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’y avait pas eu de violation des droits garantis par la Charte.

Pendant ce temps, les avocats représentant la Québécoise et les mères étrangères poursuivent le gouvernement devant la Cour fédérale pour obtenir leur rapatriement.