Une délégation sud-coréenne se rendra en Iran pour un pétrolier saisi par les gardiens de la révolution

Une délégation sud-coréenne est sur le point de partir pour l’Iran à bord d’un chimiquier qui a été saisi, avec les 20 membres d’équipage, par les gardiens de la révolution du pays.

L’armée iranienne a saisi le Hankuk Chemi battant pavillon sud-coréen, un pétrolier transportant quelque 7 200 tonnes de produits chimiques, dans le détroit d’Ormuz lors de son voyage entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a affirmé via la télévision publique que c’était «purement technique et le navire a été emmené à terre pour avoir pollué la mer. »

Téhéran a également nié que la saisie était liée à une dispute financière avec Séoul, car il a accusé la Corée du Sud d’avoir gelé sept milliards de dollars d’argent iranien et de refuser de le transférer sous prétexte de se conformer aux sanctions américaines.

Mardi, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Young-sam, a déclaré aux journalistes: «Dans les plus brefs délais, une délégation de travail dirigée par le directeur régional sera envoyée en Iran pour tenter de résoudre le problème sur le terrain par le biais de négociations bilatérales.. »

En outre, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Choi Jong-kun, devrait procéder à une visite préalablement prévue à Téhéran pour discuter des problèmes entre les deux pays.

Les États-Unis se sont plongés dans la situation mardi, appelant l’Iran à libérer le pétrolier et affirmant que le pays « continue de menacer les droits et libertés de navigation dans le golfe Persique dans le cadre d’une tentative claire d’extorquer la communauté internationale pour qu’elle soulage la pression des sanctions. »

D’autres pays renforcent la sécurité autour de leurs navires à la lumière des événements récents, le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme avertissant ses navires battant pavillon de faire preuve d’une plus grande prudence s’ils doivent traverser la région.

