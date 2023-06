Une délégation sud-africaine bloquée à l’aéroport polonais

Le groupe composé des services de sécurité du président Ramaphosa et de plusieurs journalistes affirme qu’il leur a été interdit de quitter leur avion

Les services de sécurité du président sud-africain Cyril Ramaphosa et un groupe de presse affirment avoir été bloqués dans un aéroport de Varsovie alors qu’ils se rendaient en Ukraine dans le cadre d’une mission de paix après que les autorités polonaises leur auraient interdit de quitter leur avion.

L’équipe, composée de plus de 100 membres du personnel de sécurité et d’une vingtaine de journalistes, a quitté Pretoria mercredi et devait se rendre à Kiev pour préparer la rencontre de Ramaphosa avec le président ukrainien Vladimir Zelensky. Après cela, la délégation devait se rendre à Saint-Pétersbourg.

Govan Whittles, un journaliste sud-africain qui faisait partie des personnes bloquées dans l’avion, a déclaré à RT que l’équipe ne faisait apparemment plus partie de la délégation en Ukraine et que Ramaphosa s’était déjà rendu à Kiev.

Selon le journaliste, les autorités polonaises ont exigé que le personnel de sécurité du président sud-africain rende leurs armes, affirmant qu’ils n’avaient pas les bons permis pour les faire entrer dans le pays. Un membre des services de protection présidentielle (PPS) a même été fouillé à nu par la police polonaise alors qu’il détenait un passeport diplomatique, a affirmé Whittles.

« Cela ne s’est jamais produit auparavant au cours de toutes les années de voyage du SPP. C’est maintenant une querelle diplomatique », a souligné le journaliste, ajoutant que la délégation sud-africaine ne s’attendait pas à un tel « accueil hostile » à leur arrivée à l’aéroport Chopin de Varsovie.

Le chef de la sécurité de Ramaphosa, le général de division Wally Rhoode, a indiqué que le racisme et le sabotage étaient les raisons pour lesquelles la délégation avait été empêchée de débarquer de l’avion.

Le service polonais de la sécurité des frontières, quant à lui, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas empêché la délégation de Ramaphosa de débarquer de l’avion et qu’ils avaient volontairement choisi de rester dans l’avion. Le ministère polonais des Affaires étrangères a depuis également expliqué que le vol sud-africain avait été retardé en raison de « matières dangereuses » et « personnes non déclarées » à bord.

Pieter Du Toit, un autre journaliste à bord de l’avion, a déclaré vendredi qu’après un total de 24 heures et 47 minutes sur le tarmac de Varsovie, les autorités polonaises ont finalement autorisé la délégation sud-africaine à quitter l’avion. Il a noté qu’il n’est pas clair où ils iront, pour combien de temps ou quand ils partiront.

Pendant ce temps, le porte-parole de Ramaphosa, Vincent Magwenya, a publié une vidéo sur Twitter indiquant que le président s’est rendu en toute sécurité à Kiev et que « il n’y a eu aucun compromis sur la sécurité du président en raison de l’impasse » en Pologne.