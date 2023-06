Une délégation parlementaire allemande annule sa visite dans les fermes fruitières espagnoles touchées par la sécheresse

Une délégation parlementaire allemande a annulé lundi des projets de visite de fermes fruitières dans une région du sud de l’Espagne frappée par la sécheresse, après qu’une campagne en Allemagne pour décourager les consommateurs d’acheter des « baies de la sécheresse » a suscité une controverse politique.

La visite interpartis de neuf législateurs allemands cette semaine devait inclure un arrêt dans le parc national de Doñana en Andalousie, qui abrite certaines des zones humides les plus importantes d’Europe.

Le gouvernement régional conservateur d’Andalousie, qui connaît sa pire sécheresse depuis près de trois décennies, veut étendre les droits d’extraction d’eau dans les zones humides.

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a fait de la question un enjeu de la campagne précédant les élections du mois prochain.

La commission de l’environnement du parlement allemand a déclaré que « compte tenu de la grande importance politique que les sujets du voyage ont acquis ces derniers jours lors des prochaines élections nationales espagnoles, (la commission) a décidé de s’abstenir de son voyage prévu de longue date en Andalousie à le temps présent. »

Le but du voyage était de recueillir des informations et d’échanger des points de vue sur le changement climatique et ses conséquences, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant : « Nous sommes convaincus que nous pourrons poursuivre cet échange à l’avenir ».

Le parti de Sánchez cherche à être réélu lors d’élections générales anticipées en juillet après avoir subi de lourdes pertes lors des élections locales face au Parti populaire d’opposition le mois dernier. Un porte-parole du Parti populaire, Borja Sémper, a accusé lundi le Premier ministre de soutenir « indirectement » un boycott allemand des fruits cultivés localement.

« Le moins que le Premier ministre puisse faire est de défendre nos agriculteurs et la fraise espagnole », a déclaré Sémper.

Ces derniers jours, Sánchez a appelé les électeurs via Twitter à choisir entre « une Espagne qui se soucie de Doñana et une Espagne qui détruit Doñana ».

Les écologistes espagnols ont averti que la moitié des lacs de la réserve naturelle ont déjà disparu, menaçant la survie des tortues d’eau douce originaires de la péninsule ibérique, ainsi que des libellules et des anguilles. Le site est également un point de transit important pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.