LE CAIRE (AP) – Des diplomates et des responsables du renseignement égyptiens sont arrivés dimanche à Tripoli, la capitale libyenne, ont déclaré des responsables libyens, la plus haute délégation égyptienne à se rendre dans l’ouest du pays en conflit depuis des années.

La délégation égyptienne était dirigée par Ayman Badea, le chef adjoint du General Intelligence Service, la version égyptienne de la CIA. La délégation a rencontré Fathi Bashagha, le puissant ministre de l’Intérieur du gouvernement basé à Tripoli, ainsi qu’Emad Trapolsi, chef du renseignement dans l’ouest de la Libye.

Le bureau de Bashagha a déclaré dans un communiqué avoir discuté des «défis de sécurité mutuelle et des moyens de renforcer la coopération en matière de sécurité». Ils ont également discuté des moyens de soutenir un accord de cessez-le-feu négocié par l’ONU que les parties belligérantes de la Libye ont conclu en octobre, selon le communiqué.

La Libye, riche en pétrole, est actuellement divisée entre le gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et une administration rivale basée dans la ville de Benghazi et qui contrôle l’est et le sud du pays. Le pays a été plongé dans le chaos après le soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. L’Égypte considère l’instabilité dans la Libye voisine comme une menace pour la sécurité nationale.

L’Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent les forces orientales, dirigées par le commandant militaire Khalifa Hifter. Le gouvernement de Tripoli a principalement le soutien de la Turquie, dont le soutien militaire a contribué à provoquer l’effondrement ce printemps de la tentative d’un an de Hifter de capturer Tripoli.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de l’Égypte à propos de la visite et un porte-parole du ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu aux appels téléphoniques demandant des commentaires.

La visite dans l’ouest de la Libye a eu lieu un peu plus d’une semaine après que le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, a rencontré à Benghazi Hifter et la présidente du parlement basé à Benghazi, Aguila Saleh.

Bashagha, le ministre de l’Intérieur basé à Tripoli, cherche à diriger un gouvernement intérimaire qui gouvernerait la Libye jusqu’aux élections prévues pour décembre prochain. Il s’est rendu au Caire en novembre, dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour «lutter contre la menace du terrorisme et du crime organisé», a déclaré son bureau à l’époque.

La visite de la délégation égyptienne est également intervenue un jour après que le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, avec le chef d’état-major de l’armée Yasar Guler et d’autres commandants, aient rencontré des responsables à Tripoli.

Dans des commentaires publiés dimanche par l’agence de presse officielle turque Anadolu, Akar a menacé de cibler les forces de Hifter s’il y avait des attaques contre les forces turques en Libye. Il a qualifié Hifter et ses partisans de «problème principal» en Libye, une référence apparente aux Émirats arabes unis et à l’Égypte.

Les commentaires d’Akar semblaient être une réponse à Hifter, qui a déclaré la semaine dernière qu’il ciblerait les troupes turques en Libye si Ankara n’arrêtait pas d’interférer dans le pays. Il a déclaré que la Turquie pouvait «partir pacifiquement ou être chassée par la force».

La semaine dernière, le parlement turc a également prolongé de 18 mois une loi autorisant le déploiement de troupes en Libye.

L’auteur de l’Associated Press Zeynep Bilginsoy à Istanbul a contribué.