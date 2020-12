Le bureau de Bashagha a déclaré dans un communiqué avoir « discuté des défis de sécurité mutuels et des moyens d’améliorer la coopération en matière de sécurité ». Ils ont également discuté des moyens de soutenir un accord de cessez-le-feu négocié par l’ONU que les parties belligérantes de la Libye ont conclu en octobre, selon le communiqué.

La Libye, riche en pétrole, est actuellement divisée entre le gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et un gouvernement rival dans la ville de Benghazi qui contrôle l’est et le sud du pays. Le pays est tombé dans le chaos après le soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. L’Égypte considère l’instabilité dans la Libye voisine comme une menace pour la sécurité nationale.