Une délégation dirigée par Mike Gallagher affirme que le soutien américain à Taiwan est ferme

Le soutien de l’opinion publique taïwanaise à l’accélération des préparatifs en vue d’une éventuelle attaque chinoise s’est accru après l’invasion russe il y a deux ans. L’administration Biden a déclaré que le récent retrait de l’Ukraine de la ville d’Avdiivka reflétait l’incapacité du Congrès à fournir des fonds supplémentaires pour soutenir son effort de guerre.

« Notre point de vue est qu’une défaite de l’Ukraine va enhardir la Chine et discréditerait non seulement l’OTAN, mais fondamentalement l’ensemble des démocraties occidentales, et cela aurait un impact psychologique à Taiwan. » I-Chung Laia déclaré dans une interview le président de la Prospect Foundation, un groupe de réflexion de Taipei aligné sur le Parti démocrate progressiste.

La Chine a mené des activités militaires autour de Taiwan de plus en plus fréquemment ces dernières années, et elle les intensifie parfois pour exprimer son mécontentement. Il n’y a eu aucun exercice majeur dans la région depuis que M. Lai a remporté l’élection présidentielle de Taiwan en janvier, mais les responsables taïwanais ont déclaré que cela pourrait changer à l’approche de l’investiture du 20 mai.

Cette semaine, les garde-côtes chinois a effectué des patrouilles près de Kinmen, une île contrôlée par Taiwan près de la côte chinoise, après la mort de deux Chinois dans la région. Les hommes se trouvaient sur un bateau chinois qui était entré dans les eaux taïwanaises autour de Kinmen, et ils sont morts après que les garde-côtes taïwanais poursuivi le navire, qui a chaviré. Taïwan a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident.