Une délégation de l’AIO se rendra à Lausanne les 1er et 2 septembre, Anil Khanna minimise les menaces de suspension

Minimisant les menaces de suspension, le président par intérim de l’Association olympique indienne, Anil Khanna, a déclaré samedi qu’une délégation de trois membres se rendrait au siège du Comité international olympique le mois prochain pour informer le CIO de l’état actuel de ses élections.

Quelques semaines après que le CIO ait menacé de suspendre l’IOA s’il ne procédait pas à son élection au plus tôt, Khanna a déclaré que son corps s’engageait à “respecter” le Code du sport du pays et la loi du pays.

“En ce qui concerne certains rapports sur le CIO nous menaçant de suspension, je tiens à préciser que l’Inde n’est pas une petite nation à menacer. Ce n’est pas comme ça. L’Inde est une grande nation démocratique », a déclaré Khanna aux journalistes.

“L’AIO s’engage pleinement à respecter la Constitution, la loi du pays et le Code du sport. Nous avons informé le CIO que nous respectons chaque clause. Nous nous dirigeons vers une IOA plus robuste. Nous avons parfaitement le droit d’être entendus.

Les élections de l’AIO devaient avoir lieu en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu en raison de modifications apportées au processus électoral.

“Si l’AIO ne remplit pas ses obligations et n’est pas en mesure d’organiser correctement ses élections quadriennales dans les semaines à venir, le CIO n’aura malheureusement d’autre choix que d’envisager des mesures de protection appropriées à l’égard de l’AIO, y compris une suspension , jusqu’à ce que l’AIO puisse fonctionner normalement et tenir ses élections conformément à la Charte olympique et à la Constitution de l’AIO », avait déclaré le CIO dans une lettre.

Khanna a déclaré que la délégation composée de lui-même, du secrétaire général Rajeev Mehta et du trésorier Anandeshwar Pandey se rendra au siège du CIO à Lausanne les 1er et 2 septembre pour discuter de la question.

“Nous visitons le bureau du CIO à Lausanne les 1er et 2 septembre pour élaborer une feuille de route pour l’AIO et pour nous assurer que le CIO/OCA dispose des informations correctes et continue de considérer l’AIO comme l’une de ses nations membres fortes promouvant la Charte olympique et le bien-être. des athlètes », a déclaré Khanna.

Le président par intérim de l’AIO s’attend à ce que l’ensemble du processus électoral soit achevé d’ici trois à quatre mois.

En décembre dernier, l’AIO avait formé un comité de six membres pour examiner les modifications à apporter à sa constitution avant la tenue d’élections afin de l’aligner sur le Code national du sport.

En mai de cette année, Narinder Batra a été démis de ses fonctions de chef de l’IOA après que la Haute Cour de Delhi a annulé le poste de «membre à vie» de Hockey India, par lequel il avait contesté et remporté les élections de l’organe suprême en 2017.

Batra a ensuite officiellement démissionné de son poste de président de l’AIO. Après avoir été destitué par la Haute Cour, Batra avait publié une déclaration annonçant sa décision de ne pas contester les élections de l’AIO.

Khanna a également déclaré que l’Inde soutenait activement l’inclusion de la lutte et du tir aux Jeux du Commonwealth de Victoria en 2026.

« Le tir et la lutte ont été éliminés des Jeux de Victoria et c’est un sujet de préoccupation. Le 19 août est la date limite pour que les fédérations respectives soumettent leur manifestation d’intérêt. Nous avons déjà écrit aux fédérations internationales de lutte et de tir et nous sommes tout à fait convaincus que les deux sports seront inclus », a-t-il déclaré.

“Nous essayons même d’inclure l’escrime également.”

«Nous avons déjà rencontré les hauts responsables du CWG à Birmingham et exprimé nos préoccupations. Le CGF devrait envisager six matchs et sur ces trois à quatre matchs seront inclus dans la liste principale. D’ici le 31 octobre, nous aurons une image claire.

