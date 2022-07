Une délégation de la FIH se rendra en Inde le mois prochain alors que le pays risque de perdre ses droits d’organisation de la Coupe du monde

Une délégation de trois membres de la FIH, conduite par le président par intérim nouvellement nommé Seif Ahmed, devrait se rendre en Inde le 15 août pour une réunion d’urgence afin d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle Constitution, indispensable pour sauver la Coupe du monde, que le pays devrait accueillir en 2023.

Thierry Weil, PDG de la FIH, et Tayyab Ikram, membre du conseil d’administration, qui est également PDG de la Fédération asiatique de hockey, feront partie de la délégation de la Fédération internationale de hockey (FIH).

La FIH a demandé mercredi un «calendrier détaillé» au Comité des administrateurs (CoA) nommé par le tribunal sur l’adoption de la Constitution modifiée et la tenue de nouvelles élections de Hockey India.

Si Hockey India n’adopte pas au plus tôt une Constitution conforme au Code du sport, le pays court le risque de perdre les droits d’organisation de la Coupe du monde, prévue du 13 au 29 janvier.

Le PDG de la FIH, Weil, a déclaré qu’ils avaient fixé une date provisoire pour la visite et attendaient maintenant la confirmation du CoA, qui dirige le jeu dans le pays après que la Haute Cour de Delhi a suspendu le conseil d’administration de Hockey India pour violation du Code national du sport.

« Nous prévoyons de visiter l’Inde le 15 août pour 2 à 3 jours. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour résoudre le problème, mais nous attendons toujours une réponse du CoA », a déclaré Weil à PTI depuis Lausanne lors d’une interaction exclusive.

« Ce serait une délégation de trois membres dirigée par le président par intérim Seif Ahmed. Nous sommes prêts à rencontrer n’importe qui et à apporter toute l’aide possible pour résoudre les problèmes.

La FIH a écrit trois fois au CoA à ce sujet mais n’a pas encore reçu de réponse.

Weil a déclaré que la FIH espère toujours accueillir la Coupe du monde à Bhubaneswar et Rourkela, mais si les choses ne fonctionnent pas le mois prochain, une éventuelle interdiction de Hockey India est une possibilité.

«Certainement, il y aura des pénalités à venir sur Hockey India pour non-respect des engagements et l’une d’entre elles sera une interdiction du hockey international. Ils ont signé un accord pour l’organisation de la Coupe du monde et ils sont obligés de le respecter.

“Mais nous ne pensons pas encore à ces lignes, car ce seront les athlètes qui seront les plus touchés par toute pénalité. De plus, les fans indiens épris de hockey seront privés d’action de classe mondiale. Nous ne voulons pas cela », a-t-il déclaré.

La FIH n’a pas encore mis en place un “plan B” pour organiser la Coupe du monde et espère qu’une telle situation ne se produira pas du tout.

“Nous n’avons pas commencé à travailler sur ce (lieu alternatif) parce que nous voulons que la Coupe du monde soit organisée en Inde. Ce serait une énorme déception pour les fans », a déclaré Weil.

“Si les choses ne fonctionnent pas pendant notre visite et que le risque persiste, nous devrons penser au plan B. Ce serait dommage que la Coupe du monde n’ait pas lieu en Inde.”

Weil a réitéré ses inquiétudes concernant le comportement insensible de la CoA composée de trois membres, malgré les rappels répétés de l’organisme mondial concernant la formulation et l’adoption précoces de la Constitution de HI et de nouvelles élections, indispensables pour accueillir la Coupe du monde.

“C’est une grande préoccupation pour nous (le CoA ne répond pas). Lorsque la Haute Cour a adopté l’ordonnance en mai, nous avons immédiatement envoyé un e-mail déclarant que nous respections totalement la décision de la Cour honorable et ferions tout notre possible pour aider la CoA », a-t-il déclaré.

“Le tribunal a donné 20 semaines au CoA mais pour nous, c’était trop long et nous avons exprimé notre point de vue. Nous devons mettre en place rapidement un nouveau conseil d’administration de Hockey India, car ce sont eux qui ont signé l’entente avec nous.

“Malgré des relances répétées auprès du CoA, nous n’avons reçu aucune réponse. Nous n’avons pas vu le projet de Constitution. La nouvelle Constitution doit être approuvée par la FIH conformément à ses statuts. Nous voulons juste que le CoA accélère les choses, 20 semaines ne sont pas acceptables pour nous », a ajouté Weil.

La Haute Cour de Delhi a suspendu le conseil d’administration de Hockey India et l’a placé sous un CoA à la suite d’une requête déposée par l’ancien joueur indien Aslam Sher Khan, qui avait contesté l’adhésion à vie de Narinder Batra à Hockey India.

Le tribunal a aboli l’adhésion à vie et Batra a cessé d’être président de l’IOA puisqu’il avait contesté et remporté l’élection de l’IOA sur la base de son adhésion à HI. Il a récemment démissionné de son poste de président de la FIH.

