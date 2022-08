Une délégation de la FIH arrive en Inde pour tenir une réunion cruciale avec le CoA mercredi

Une délégation de la Fédération Internationale de Hockey (FIH) est dans la capitale pour discuter de la voie à suivre et éviter une éventuelle suspension de Hockey India, actuellement placée sous l’autorité d’un comité d’administrateurs.

Une délégation de deux membres, conduite par le nouveau président par intérim Seif Ahmed, est arrivée lundi pour une réunion d’urgence afin d’évaluer les progrès réalisés concernant l’adoption d’une nouvelle Constitution à HI.

L’Inde devrait accueillir la Coupe du monde masculine de 2023.

A LIRE AUSSI | Durand Cup 2022 : le Mohammedan SC bat le FC Goa 3-1 en ouverture de la saison

La délégation de la FIH doit tenir mercredi une réunion avec le CoA de trois membres nommé par la Haute Cour de Delhi.

La délégation doit également rencontrer de hauts responsables du ministère des Sports, en plus des hauts responsables du gouvernement d’Odisha, les hôtes de la Coupe du monde de l’année prochaine.

La FIH avait demandé le mois dernier un “calendrier détaillé” à la CoA sur l’adoption d’une Constitution amendée et la tenue de nouvelles élections à HI.

Si le HI ne parvient pas à adopter au plus tôt une Constitution conforme au Code du sport, le pays court le risque de perdre les droits d’accueil de la Coupe du monde, prévue du 13 au 29 janvier.

Selon une source, les modifications requises dans la Constitution de HI ont déjà été apportées et les élections au conseil exécutif de l’organisme sportif devraient avoir lieu le 1er octobre.

« Les membres du CoA doivent rencontrer la délégation de la FIH mercredi. Les amendements à la Constitution de HI, conformément aux ordonnances de la Haute Cour de Delhi, ont déjà été faits et seront présentés à la FIH mercredi », a déclaré la source à PTI.

«Conformément aux ordonnances de la Haute Cour de Delhi, certains amendements, comme la suppression des messages illégaux, devaient être apportés à la Constitution de HI pour la mettre en conformité avec le Code national du sport, ce qui a été fait. Désormais, la FIH devra s’assurer de sa conformité avec sa Constitution.

“Le CoA n’est pas d’humeur à s’accrocher et prévoit d’organiser les élections du conseil d’administration de HI d’ici le 1er octobre”, a-t-il ajouté.

La délégation de l’organisme mondial a rencontré mardi de hauts responsables du ministère des Sports et devrait visiter les villes hôtes de la Coupe du monde de l’année prochaine, Bhubaneswar et Rourkela, jeudi et vendredi pour superviser les préparatifs.

Il tiendra également des discussions avec de hauts responsables du gouvernement d’Odisha, notamment Vineel Krishna, secrétaire des Sports et des Services à la jeunesse et secrétaire spécial du ministre en chef Naveen Patnaik.

Outre le président par intérim de la FIH, la délégation de l’organisme mondial comprend le PDG Thierry Weil.

Le PDG de la FIH avait déclaré le mois dernier qu’ils espéraient accueillir la Coupe du monde à Bhubaneswar et Rourkela.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici