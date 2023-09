Une délégation canadienne en Syrie demande à Ottawa d’offrir un soutien consulaire complet aux détenus

Une délégation de la société civile revenue du nord-est de la Syrie plus tôt cette semaine a déclaré que le gouvernement fédéral doit immédiatement commencer à fournir un soutien consulaire complet à tous les citoyens canadiens détenus dans la région.

La délégation composée de quatre personnes a passé cinq jours dans la région et a rencontré des hommes, des femmes et des enfants canadiens détenus dans des camps de détention et des prisons pour membres présumés de l’EIIS et leurs familles.

Le gouvernement fédéral a déclaré dans le passé que sa capacité à accorder une assistance consulaire aux Canadiens détenus était « extrêmement limitée » en raison de problèmes de sécurité.

Mais l’ancien secrétaire général d’Amnesty International Canada, Alex Neve, qui faisait partie de la délégation, a déclaré que la visite des délégués en Syrie avait prouvé qu’il était possible d’accéder en toute sécurité aux détenus canadiens. Il a déclaré qu’il serait « plus qu’inacceptable » qu’Ottawa continue de leur refuser l’accès consulaire.

« Je serais choqué et consterné si le gouvernement canadien continue à réagir ainsi… en continuant simplement à dire: ‘Eh bien, c’est trop dangereux d’y aller’ ou ‘C’est trop difficile d’y aller' », a déclaré Neve. « Rien de tout cela ne tient plus la route. »

D’autres pays, dont les États-Unis et l’Allemagne, ont pu fournir une assistance consulaire à leurs citoyens dans la région.

La délégation de la société civile canadienne, qui comprenait Neve, la sénatrice Kim Pate et l’ancien diplomate canadien Scott Heatherington, a déclaré que le Canada devait suivre l’exemple de ses alliés.

Les forces kurdes patrouillent dans le camp d’al-Hol, qui abrite des familles de membres du groupe État islamique dans la province d’Hasakeh, en Syrie, le mercredi 19 avril 2023. (Baderkhan Ahmad/Associated Press)

Pate a admis qu’il y avait des problèmes de sécurité pendant leur séjour dans la région. Elle s’est dite convaincue que toutes les mesures possibles avaient été prises pour atténuer les risques.

« Nous avons pu obtenir un accès dont le gouvernement canadien nous avait dit qu’il était probablement impossible », a-t-elle déclaré. « De toute évidence, nous avons montré que ce n’était pas vrai. »

Le groupe a rencontré deux Canadiens détenus en Syrie, dont Jack Letts, qui admis dans une interview en 2019 à rejoindre l’EI en Syrie — et ont déclaré qu’ils souhaitaient tous deux une assistance consulaire et pouvoir retourner au Canada. Ils ont déclaré que les deux hommes affirmaient avoir été interrogés par le FBI, mais qu’ils n’avaient jamais parlé à un responsable de la sécurité canadienne depuis leur arrestation.

Heatherington a déclaré qu’en tant qu’ancien diplomate, il était « perplexe » par le fait que les hommes n’avaient reçu aucune visite consulaire du gouvernement canadien.

La délégation a également demandé au gouvernement de rapatrier les citoyens qui souhaitent revenir au Canada et de fournir des permis de résidence temporaires pour garantir que les mères non canadiennes et les frères et sœurs d’enfants canadiens puissent voyager au Canada.