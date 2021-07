Une délégation américaine interrompt son voyage en Haïti après que des coups de feu ont été signalés aux funérailles du président

Une délégation américaine qui a assisté aux funérailles de feu le président haïtien Jovenel Moise vendredi est en sécurité et rentre aux États-Unis après des informations faisant état de coups de feu et de gaz de contrôle des foules alors que des manifestations ont eu lieu en dehors de la cérémonie, a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki.

La délégation, dirigée par l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a été contrainte de mettre fin au voyage plus tôt en raison des troubles, a déclaré un haut responsable de l’administration à NBC News. Cependant, Thomas-Greenfield a pu rencontrer des dirigeants haïtiens lors des funérailles, notamment le Premier ministre nouvellement assermenté Ariel Henry et son prédécesseur Claude Joseph avant de partir.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures parmi les manifestants, les autorités ou les invités aux funérailles.

La délégation américaine comprenait le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, DN.Y.; Représentant Jeff Fortenberry, R-Neb.; et directeur principal du NSC pour l’hémisphère occidental Juan Gonzales. Il comprenait également Daniel Foote, qui a été récemment nommé envoyé spécial des États-Unis en Haïti par l’administration Biden, et l’ambassadeur des États-Unis en Haïti Michele Sison.

Greenfield, dans un discours prononcé à l’arrivée de la délégation en Haïti, a exprimé sa solidarité avec le peuple haïtien et ses condoléances à la Première Dame Martine Moise.

« Notre délégation est ici pour apporter un message au peuple haïtien : vous méritez la démocratie, la stabilité, la sécurité et la prospérité, et nous sommes à vos côtés en cette période de crise », a déclaré Greenfield.

Le service funèbre a été ouvert par une fanfare et une chorale de l’église, mais a été perturbé par des cris de colère de manifestants accusant les autorités d’être responsables de la mort de Moise, selon Reuters.

Les responsables haïtiens arrivant à l’événement ont été accueillis par la colère verbale des manifestants, un homme qualifiant le chef de la police haïtienne Leon Charles de criminel, a rapporté Reuters.

Des manifestations ont éclaté à Cap-Haïtien, dans le nord du pays, avant les funérailles de Moise, avec des partisans du président assassiné en colère contre des questions sans réponse sur son assassinat, selon Reuters.

« Nous sommes profondément préoccupés par les troubles en Haïti », a déclaré Psaki lors d’un briefing vendredi. « En ce moment critique, les dirigeants haïtiens doivent s’unir pour tracer une voie unie qui reflète la volonté du peuple haïtien. Nous restons déterminés à soutenir le peuple haïtien en cette période difficile.

Cela survient plus de deux semaines après que Moise a été abattu dans sa résidence privée de Port-au-Prince, un assassinat choquant qui a plongé la nation des Caraïbes dans un bouleversement politique.

Le gouvernement haïtien a appelé les États-Unis à l’aide après le meurtre, y compris une demande de troupes américaines pour protéger les infrastructures critiques.

Biden a annoncé la semaine dernière que les États-Unis n’enverraient que des marines américains pour sécuriser l’ambassade américaine en Haïti et n’avaient pas l’intention d’envoyer une assistance militaire.

« L’idée d’envoyer des forces américaines en Haïti n’est pas à l’ordre du jour en ce moment », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel la semaine dernière.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé une délégation de responsables américains en Haïti pour évaluer la situation politique et sécuritaire dans le pays, aider à l’enquête sur le meurtre de Moise et encourager des élections libres et équitables.

— Reuters a contribué à ce rapport.