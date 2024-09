Une délégation américaine de haut niveau à Dhaka pour favoriser la croissance économique avec le gouvernement intérimaire

DHAKA, Bangladesh — Une délégation américaine de haut niveau a rencontré dimanche le chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh, lauréat du prix Nobel Mohammed Yunuspour affirmer « son engagement à favoriser une croissance économique inclusive », selon l’ambassade américaine à Dhaka.

Yunus a pris la relève après l’ancien La Première ministre, Sheikh Hasina Elle a fui le pays le mois dernier à la suite d’un soulèvement de masse. Elle a été accusée de corruption, de violation des droits de l’homme et d’usage excessif de la force contre les manifestants.

Pendant son Règle des 15 ansHasina entretenait des relations étroites avec L’Inde, la Chine et la Russie qui ont massivement investi dans le développement des infrastructures du pays, dans le commerce et dans les investissements. Les États-Unis sont également devenus le plus gros investisseur étranger au Bangladesh sous Hasina.

Yunus a déclaré dimanche qu’il recherchait le soutien des États-Unis « pour reconstruire le pays, mener des réformes vitales et restituer les avoirs volés », a indiqué son bureau de presse dans un communiqué après avoir rencontré la délégation à la State Guest House Jamuna à Dhaka.

Il a déclaré aux représentants américains que son administration intérimaire avait agi rapidement pour « réinitialiser, réformer et redémarrer » l’économie, lancer des réformes dans les secteurs financiers et réparer des institutions telles que le système judiciaire et la police, selon le communiqué.

La délégation américaine, conduite par Brent Neiman, secrétaire adjoint aux finances internationales au département du Trésor américain, comptait des représentants de l’Agence américaine pour le développement international et du Bureau du représentant américain au commerce. Donald Lu, secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’Asie du Sud et de l’Asie centrale, a rejoint la délégation après une visite en Inde.

Ils ont rencontré plusieurs responsables à Dhaka, dont Touhid Hossain, conseiller du pays auprès du ministère des Affaires étrangères. L’USAID a également signé un accord pour fournir une aide de 202,25 millions de dollars au Bangladesh.

L’ambassade des États-Unis à X a souligné à quel point les entreprises américaines sont implantées dans ce pays d’Asie du Sud.

« Avec les bonnes réformes économiques en place, le secteur privé américain peut aider à libérer le potentiel de croissance du Bangladesh grâce au commerce et à l’investissement », a écrit l’ambassade sur son compte officiel.

La délégation a également rencontré des représentants des entreprises américaines de la Chambre de commerce américaine au Bangladesh (AmCham) opérant au Bangladesh à son arrivée samedi.

Les inquiétudes concernant la sécurité et le manque d’ordre au Bangladesh ont été relayées par les agents des entreprises.

Le président de l’AmCham, Syed Ershad Ahmed, a déclaré lors de la réunion que même si des améliorations ont été constatées après l’installation du gouvernement intérimaire, « il existe également des goulets d’étranglement ». Le rapatriement des bénéfices dans le contexte de la crise actuelle du dollar américain et les défis de la chaîne d’approvisionnement résultant de la congestion dans les ports figuraient parmi les problèmes qu’il a soulevés.

Cette réunion a eu lieu alors que des troubles ont éclaté dans l’industrie textile, la plus importante du pays, avec des travailleurs en grève, qui ont fermé leurs usines pour réclamer de meilleurs avantages, notamment des salaires plus élevés. Les propriétaires d’usines, le gouvernement et les dirigeants des travailleurs tiennent des réunions pour apaiser les tensions.

Le Bangladesh est l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes climatiques. L’ambassade des États-Unis a déclaré sur sa page Facebook officielle que les États-Unis souhaitaient l’aider à « atténuer les risques climatiques ».