Une délégation allemande arrive à Taïwan — RT World News

Une délégation de membres du Bundestag allemand, dirigée par Klaus-Peter Willsch de la CDU, s’est rendue à Taïwan au mépris de l’opposition farouche de Pékin à toute visite étrangère qui remet en cause la politique “Une Chine” et sa souveraineté sur l’île.

Le groupe de six députés était « chaleureusement accueilli » à Taipei dimanche matin, avec le tweet du bureau des affaires étrangères de Taiwan : « Nous souhaitons au président du groupe d’amitié taïwanais du Bundestag, Klaus-Peter Willsch, et aux 5 vice-présidents de leurs partis respectifs une visite fructueuse de 5 jours. Le temps et la distance n’obscurcissent pas l’amitié !

La délégation allemande devrait tenir une série de réunions avec l’ensemble des hauts dirigeants de Taiwan pendant son séjour, y compris le chef de l’île Tsai Ing-wen, ainsi que le chef de la défense, le ministre des Affaires étrangères et le président du parlement. Selon le représentant allemand à Taipei, Jorg Polster, le voyage vise à renforcer les liens diplomatiques et économiques de l’Allemagne avec l’île.















L’ambassadeur de facto de Taïwan à Berlin, Jhy-Wey Shieh, a invité les députés allemands à se rendre à Taipei début août – quelques jours seulement après la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi – affirmant que l’adhésion de l’Allemagne à la “Politique d’une seule Chine” est “dépassé.”

“Cela ne viendrait pas des groupes parlementaires, mais du Bundestag – en tant qu’organe législatif indépendant qui représente le peuple et ne relève pas du gouvernement”, a déclaré le représentant de Taïwan à l’époque.

La visite de Nancy Pelosi, la troisième plus haute responsable du gouvernement américain, a exaspéré la Chine. Pékin s’est engagé à “prendre les contre-mesures nécessaires et résolues” et mené une série d’exercices militaires à grande échelle dans plusieurs régions autour de Taïwan.















La Chine a également averti que ceux qui suivent l’exemple américain en “jouer avec le feu” paiera le prix. Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque le gouvernement nationaliste chinois s’est enfui sur l’île après sa défaite dans la guerre civile. Pékin a averti à plusieurs reprises que le principe d’une seule Chine est une ligne rouge.

A la fin de l’année dernière, le Bundestag a adopté une résolution appelant le gouvernement à revoir sa politique taïwanaise afin d’approfondir les échanges avec Taïwan, mais a exclu la possibilité d’établir des relations diplomatiques avec l’île. En août, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que le gouvernement continuerait d’adhérer à la “La politique d’une seule Chine”.