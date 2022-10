Une défensive dynamique propulse les Lions de la Colombie-Britannique à une victoire de 40-32 sur les Blue Bombers de Winnipeg – Kelowna Capital News

Une paire de six choix a aidé les Lions de la Colombie-Britannique à se rapprocher d’une place en séries éliminatoires à domicile avec une victoire de 40-32 sur les Blue Bombers de Winnipeg, en tête de la ligue, samedi.

Les demi-arrières TJ Lee et Marcus Sayles ont chacun récolté des interceptions et effectué des courses massives pour des touchés dans une victoire qui a donné à BC (11-5) la seule possession de la deuxième place de la division Ouest de la LCF.

Ce fut une soirée mitigée pour le quart-arrière des Lions Vernon Adams Jr., qui a lancé pour 138 verges et complété 13 des 22 tentatives avec un touché. Il a ajouté 18 verges au sol et a été limogé trois fois.

Il y avait plusieurs nouveaux visages dans l’alignement de Winnipeg alors que l’entraîneur-chef Mike O’Shea a choisi de laisser reposer un certain nombre de ses partants habituels, dont le quart Zach Collaros.

Faisant son premier départ dans la LCF, Dru Brown a lancé 325 verges par la passe pour les Blue Bombers (14-3), réussissant 28 tentatives sur 39 avec trois touchés et deux interceptions. Le QB de deuxième année a été limogé trois fois.

Le botteur de Winnipeg Marc Liegghio a eu du mal, ratant trois longues tentatives de placement. Il a réussi un coup de pied de 38 verges.

Sean Whyte a effectué ses quatre tentatives pour la Colombie-Britannique, dont une frappe de 41 verges.

En baisse de 13 points pour commencer la dernière période, Winnipeg a refusé de céder.

Brown a trouvé Rasheed Bailey profondément en territoire de la Colombie-Britannique au début du quart avec un attrapé de 15 verges et le receveur américain a foncé de deux verges pour un touché pour couronner une série de sept jeux et 85 verges.

Les Lions ont répondu avec un placement de 25 verges par Whyte.

Lee a scellé la victoire avec un peu plus de deux minutes à jouer au chronomètre de jeu, captant la passe de Brown à Nic Demski et sprintant sur 102 verges pour un touché.

Un converti réussi en un seul point par Whyte a donné aux Lions un coussin de 40-24.

Les Blue Bombers ont continué à pousser et ont ajouté un autre TD au tableau de bord avant la fin du match.

Brown a délivré une passe nette de 11 verges à Bailey dans la zone des buts avec moins de 70 secondes à faire, puis s’est connecté avec Demski pour une conversion de deux points qui a réduit l’avance des Lions à 40-32.

Le coup de pied de 26 verges de Whyte a permis aux locaux de mener 30-17 à la fin du troisième quart-temps.

Les Bombers ont pris l’avance de la Colombie-Britannique plus tôt dans la période lorsque le meilleur receveur de la LCF a réussi son premier attrapé de la soirée.

Brown a envoyé un lancer arqué de 22 verges à Dalton Schoen, qui a réussi une prise difficile au bord de la zone des buts. Le touché, le 14e de Schoen de la saison, a réduit le déficit de Winnipeg à 27-17.

Les Lions ont pris un avantage de 27-10 dans la mi-temps, en partie grâce au défi d’un entraîneur réussi.

Alors que le temps s’écoulait au deuxième quart, Adams a envoyé un long ballon à Alexander Hollins, seulement pour voir l’appel du ballon incomplet. L’entraîneur-chef de la Colombie-Britannique, Rick Campbell, a contesté le jeu pour interférence de passe défensive et, après examen, les officiels ont accepté, infligeant à Winnipeg une pénalité de 38 verges.

Les Lions en ont profité et Adams a complété le score avec un lancer de 23 verges à Dominique Rhymes dans la zone des buts. Le touché était le 11e de Rhymes de la saison.

Un panier raté a aidé la Colombie-Britannique à augmenter son avantage à 20-10 plus tôt dans la période.

La tentative de 52 verges de Leigghio a échoué et Williams a récupéré le ballon, le renvoyant sur 90 verges et mettant les Lions en position de marquer. Adams n’a pas pu trouver de coéquipier dans la zone des buts, mais Whyte a mis trois points au tableau avec un placement de 16 verges.

La Colombie-Britannique a obtenu un gros jeu de son unité défensive au milieu de la seconde. Marcus Sayles a capté la passe de Brown et l’a courue sur 45 verges pour un touché.

Winnipeg a temporairement égalé le match à 10-10 au début du quart lorsque le retourneur Janarion Grant a parcouru 94 verges le long de la ligne de touche et dans la zone des buts sur un retour de botté de dégagement.

Les Lions ouvrent la deuxième avec un panier de 41 verges de Whyte, donnant à l’équipe locale une avance de 10-3. Le porteur de ballon James Butler a placé la Colombie-Britannique en position de marquer avec une course de 36 verges en fin de première.

Les grandes courses étaient un des premiers thèmes des Lions samedi.

Terry Williams a ouvert le match avec un retour de botté de 40 verges et Adams est sorti de la poche pour une course de 16 verges quelques minutes plus tard.

Le QB a remis le ballon à Butler lors du jeu suivant et il a parcouru neuf mètres dans la circulation dans la zone des buts pour couronner le parcours de cinq jeux et 50 mètres.

Winnipeg a réagi avec sa propre motivation.

Brown a montré son jeu au sol avec une solide course de 12 verges au deuxième essai pour amener les Bombers dans le territoire des Lions. Mais l’attaque de Winnipeg a connu des difficultés et s’est finalement contentée d’un placement de 39 verges lors de sa première possession du match.

Les Lions affronteront les Elks à Edmonton vendredi alors que les Blue Bombers en sont à leur dernier laissez-passer de la saison. La Colombie-Britannique clôturera la campagne de saison régulière à Winnipeg le 28 octobre.

REMARQUES: Les deux équipes ont obtenu de grandes performances de leurs retourneurs avec Grant amassant 226 verges et un touché pour les Blue Bombers et Williams totalisant 341 verges. … Le secondeur de la Colombie-Britannique Ben Hladik a quitté le match en raison d’une blessure au genou au troisième quart et n’est pas revenu. … Samedi a marqué la première fois cette saison que Winnipeg a perdu contre un adversaire de la division Ouest (9-1).

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

