Une défense d’éléphant de 2,5 mètres de long découverte en Israël, découverte “rare” vieille de 500 000 ans

Une défense fossilisée d’un éléphant préhistorique géant qui parcourait autrefois la Méditerranée a émergé d’un site de fouilles dans le sud d’Israël, offrant ce que les archéologues ont qualifié de rare aperçu de la vie des premiers habitants de la région. La défense de 2,5 mètres de long de l’ancien éléphant à défenses droites (Palaeoloxodon antiquus) est estimée à environ un demi-million d’années et a été trouvée dans une zone où des outils en pierre et en silex et d’autres restes d’animaux ont été récupérés.

“Il s’agit de la plus grande défense fossile complète jamais trouvée sur un site préhistorique en Israël ou au Proche-Orient”, a déclaré le préhistorien de l’Autorité des Antiquités d’Israël, Avi Levy, directeur des fouilles, dans un communiqué.

L’espèce aujourd’hui disparue, beaucoup plus grande que les éléphants d’Afrique, faisait partie de la riche faune de la région, comprenant des bovins et des chevaux sauvages, des cerfs, des sangliers et des hippopotames et était chassée par les humains pour se nourrir et éventuellement à des fins symboliques.

“Nous prévoyons que la découverte de la nouvelle défense dans un contexte archéologique clair fera la lumière sur cette question”, a déclaré le Dr Omry Barzilai de l’Autorité des Antiquités d’Israël.

Une fois le processus de conservation terminé, la défense sera exposée dans une salle d’exposition permanente du Campus national d’archéologie d’Israël à Jérusalem.

