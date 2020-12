La carotte était une première demi-finale de coupe en 16 ans. L’adversaire était un club de deuxième division alignant une équipe composée principalement de joueurs de réserve.

C’était la grande chance pour les joueurs de Newcastle de donner à leurs fans désabusés de quoi sourire, trois jours avant Noël.

Ils ont tout gâché.

Une performance apathique lors d’une défaite 1-0 contre Brentford en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise a laissé Newcastle face à une autre saison sombre et son manager craignant le pire.

Je dois accepter ce qui m’arrive fait partie intégrante du rôle de directeur de Newcastle, a déclaré Steve Bruce. La critique est pleinement justifiée.

Le stade communautaire de Brentford étant vide pendant la pandémie, les joueurs de Newcastles ont été épargnés par les critiques des supporters des équipes au coup de sifflet final. Au lieu de cela, la réaction est venue sur les médias sociaux, avec de nouveaux appels au licenciement de Bruce et des questions à poser sur la direction d’un club du nord-est toujours en vente après la tentative de rachat avortée par le fonds souverain saoudien au cours de l’été.

Et ce n’était pas perdu pour Bruce.

Les supporters ont droit à leur opinion et je l’accepte, a-t-il dit.

Je suis un untel résilient, ajouta Bruce, donc je dois être prêt pour ce qui m’arrive.

À première vue, Newcastle n’a pas trop mal fait cette saison. En plus d’atteindre un quart de finale de la coupe, l’équipe est à la 12e place de la Premier League à huit points sur les trois derniers après avoir remporté cinq de ses 13 matchs.

Pour un club dont l’ambition semble simplement de rester dans la ligue la plus lucrative du monde, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Du moins, cela pourrait être le point de vue de son propriétaire, l’entrepreneur de vente au détail Mike Ashley, qui cherche actuellement à ajouter à son stock de grands magasins au milieu d’une pandémie qui frappe durement la rue.

Mais une semaine passée troublante et un calendrier festif qui ne pourrait pas vraiment être plus difficile, indiquent des problèmes à venir.

Il y a une semaine, Newcastle a été battu 5-2 par Leeds en championnat. Ensuite, l’équipe de Bruces avait besoin d’un penalty accordé avec controverse pour remporter un match nul 1-1 à domicile avec l’humble Fulham malgré le fait d’avoir joué contre 10 hommes pour la dernière demi-heure.

Ensuite, le match de Brentford, qui a vu une équipe de deuxième rang qui a apporté six changements en raison de la congestion des matchs à venir, notamment en laissant son meilleur buteur sur le banc dominer Newcastle. Brentford aurait dû être bien en avance au moment où Josh Dasilva a volé à la maison, ce qui s’est avéré être le vainqueur à la 66e minute.

Ahead for Bruce est une série de matchs de championnat difficiles commençant par un voyage à Manchester City samedi, suivi de la visite du champion Liverpool le 30 décembre, puis de la deuxième place de Leicester le 3 janvier.

Puis, une semaine plus tard, il y a un match à l’extérieur à Arsenal au troisième tour de la FA Cup. Perdez cela, et c’est une autre année sans trophée majeur Newcastles était en 1969 et la saison se résumera à éviter la relégation.

Encore.

Cette défaite était embarrassante, a déclaré Thomas Concannon, vice-président du Newcastle United Supporters Trust, sur Twitter après le match de Brentford. En partie à cause du fait que l’opposition est dans une ligue inférieure et a apporté tant de changements, mais c’est à quel point il est devenu facile de nous annuler.

Cela soulève une fois de plus la question: où allons-nous en tant que club de football?

Les espoirs des fans ont été nourris cette année par la perspective de l’arrivée d’un nouveau propriétaire et de donner au club une certaine ambition. Beaucoup étaient prêts à ignorer les préoccupations concernant les plaintes relatives aux droits de l’homme en Arabie saoudite, juste pour faire sortir Ashley.

Au lieu de cela, il y a juste une incertitude persistante quant à l’avenir du club et, à court terme, un mécontentement à propos d’une équipe qui pourrait être la montre la moins attrayante de la Premier League malgré que Bruce tente de jouer un style plus offensif cette saison avec de nouvelles signatures Callum Wilson et Ryan Fraser félicite les ailiers délicats Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin.

Pour être juste envers Bruce, il a dû faire face à un COVID-19[feminine épidémie au club qui a conduit à l’annulation d’un récent match contre Aston Villa et l’a vu privé d’acteurs clés à Saint-Maximin et du capitaine Jamaal Lascelles, qui ont particulièrement souffert après avoir contracté le virus.

Il est peu probable qu’ils soient aptes aux matchs de la ville et de Liverpool, qui pourraient être des exercices de limitation des dégâts si les résultats récents sont valables.

J’ai été frustré Je suis frustré, a déclaré le gardien de but de Newcastle Karl Darlow.

C’est une affaire de faire ce que nous pouvons sur le terrain d’entraînement et de trouver une certaine confiance.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Steve Douglas est à https://twitter.com/sdouglas80